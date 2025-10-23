المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
براجا وليون يواصلان الانطلاقة المثالية في الدوري الأوروبي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:16 م 23/10/2025
أولمبيك ليون

ليون يفوز على بازل بثنائية

حافظ فريقا سبورتنج براجا البرتغالي وأولمبيك ليون الفرنسي على مسيرتهما المثالية في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما حقق كل منهما فوزه الثالث على التوالي في مرحلة المجموعات، ليواصلا تصدر المشهد القاري عن جدارة.

براجا يحسم المواجهة بثنائية أمام ريد ستار

على ملعب بلدية دي براجا، واصل الفريق البرتغالي عروضه القوية، بعد فوزه المستحق على ضيفه ريد ستار الصربي بنتيجة (2-0).

وافتتح فران نافارو التسجيل لبراجا في الدقيقة 22 بعد تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعزز الإيفواري ماريو دورجيليس التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 72، ليضمن النقاط الثلاث لفريقه.

ورفع براجا رصيده إلى 9 نقاط كاملة، ليحافظ على العلامة الكاملة بعد مرور ثلاث جولات، فيما تجمد رصيد ريد ستار عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

ليون يسير على النهج ذاته بثنائية في بازل

وفي مباراة أخرى أقيمت على ملعب الأضواء بمدينة ليون، حقق أولمبيك ليون فوزًا ثمينًا على ضيفه بازل السويسري بنفس النتيجة (2-0)، ليواصل الفريق الفرنسي بدايته القوية في البطولة.

وسجل كورينتين توليسو هدف التقدم المبكر في الدقيقة الثالثة، قبل أن يؤكد أفونسو موريرا الانتصار بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليمنح فريقه العلامة الكاملة.

وبهذا الفوز، رفع ليون رصيده إلى 9 نقاط متساويًا مع براجا في الصدارة، بينما توقف رصيد بازل عند 3 نقاط.

نتائج أخرى في الجولة الثالثة

شهدت بقية مباريات الجولة نتائج لافتة، حيث فاز بران النرويجي على ضيفه رينجرز الأسكتلندي بثلاثية نظيفة، بينما تغلب بولونيا الإيطالي على ستيوا بوخارست الروماني بنتيجة (2-1).

كما انتصر فناربخشه التركي على شتوتجارت الألماني بهدف دون رد، في حين فاز جو أهيد إيجلز الهولندي على أستون فيلا الإنجليزي (2-1)، وتغلب فرينسفاروش المجري على سالزبورج النمساوي (3-2).

أما مواجهة جينك البلجيكي مع ريال بيتيس الإسباني، فانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

للاطلاع على ترتيب مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي، اضغط هنا.

سبورتنج براجا الدوري الأوروبي أولمبيك ليون كورينتين توليسو نتائج الدوري الأوروبي

