المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الخسارة الثانية على التوالي.. فيكتوريا بلزن يحرج روما في الدوري الأوروبي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:54 م 23/10/2025
روما

صورة من مباراة روما وفيكتوريا بلزن

أحرج فريق فيكتوريا بلزن نظيره روما بالفوز عليه على ملعبه ووسط جماهيره في بطولة الدوري الأوروبي.

وانتصر فيكتوريا بلزن بنتيجة 2-1 على روما في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي 2025-26.

وبادر فيكتوريا بلزن بالتسجيل في الدقيقة 20 عن طريق برنس كوابينا أدو، قبل أن يضيف شيخ سواري الهدف الثاني في الدقيقة 22، ثم سجل باولو ديبالا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

روما بدأ بطولة الدوري الأوروبي بالفوز على نيس الفرنسي بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر من ليل الفرنسي بنتيجة 1-0، لتكون هذه الخسارة الثانية على التوالي للفريق الإيطالي.

الفريق التشيكي تعادل مع فيرينكفاروسي في الجولة الأولى بهدف لمثله، ثم انتصر على مالمو بنتيجة 3-0.

وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد روما عند النقطة الثالثة في المركز الـ 23 بجدول ترتيب المسابقة بشكل عام، أما فيكتوريا بلزن فيتواجد في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

للتعرف على ما حدث في المباراة بالتفصيل اضغط هنا

مباراة روما القادمة
روما الدوري الأوروبي فيكتوريا بلزن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026