أحرج فريق فيكتوريا بلزن نظيره روما بالفوز عليه على ملعبه ووسط جماهيره في بطولة الدوري الأوروبي.

وانتصر فيكتوريا بلزن بنتيجة 2-1 على روما في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي 2025-26.

وبادر فيكتوريا بلزن بالتسجيل في الدقيقة 20 عن طريق برنس كوابينا أدو، قبل أن يضيف شيخ سواري الهدف الثاني في الدقيقة 22، ثم سجل باولو ديبالا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

روما بدأ بطولة الدوري الأوروبي بالفوز على نيس الفرنسي بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر من ليل الفرنسي بنتيجة 1-0، لتكون هذه الخسارة الثانية على التوالي للفريق الإيطالي.

الفريق التشيكي تعادل مع فيرينكفاروسي في الجولة الأولى بهدف لمثله، ثم انتصر على مالمو بنتيجة 3-0.

وبهذه النتيجة، يتجمد رصيد روما عند النقطة الثالثة في المركز الـ 23 بجدول ترتيب المسابقة بشكل عام، أما فيكتوريا بلزن فيتواجد في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

للتعرف على ما حدث في المباراة بالتفصيل اضغط هنا