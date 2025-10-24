المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري الأوروبي.. ميديتيلاند يلتحق بالصدارة متساويًا مع براجا وليون

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:22 ص 24/10/2025
ميتييلاند

ميديتيلاند في الصدارة

واصل نادي ميتييلاند الدنماركي تألقه في بطولة الدوري الأوروبي بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، ليحافظ على سجله المثالي في مرحلة المجموعات بانتصار كبير على مضيفه مكابي تل أبيب بثلاثية نظيفة، مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة القارية.

وعلى ملعب تي إي سي أرينا بمدينة باتشكا توبولا الصربية، افتتح فرانكولينو جلودا التسجيل في الدقيقة 43، قبل أن يضيف فيليب بيلينج الهدف الثاني (71)، ليعود جلودا ويوقع على الهدف الثالث (84) مؤكدًا تفوق فريقه.

وبهذا الفوز، رفع ميتييلاند رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، متفوقًا بفارق الأهداف على براجا وليون، بينما تجمد رصيد مكابي تل أبيب عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

باقي نتائج الدوري الأوروبي اليوم

وفي أبرز نتائج الجولة نفسها، فاز سيلتا فيجو على نيس (2-1)، وسيلتيك على شتورم جراتس (2-1)، وفينورد على باناثينايكوس (3-1).

فيما تغلب فرايبورج ونوتينجهام فورست على أوتريخت وبورتو بنتيجة واحدة (2-0)، بينما انتهت مواجهة مثيرة بين ليل وباوك سالونيك بالتعادل (4-4).

وتغلب سبورتنج براجا وليون بنتيجة (2-0) على ضيفيهما ريد ستار الصربي وبازل السويسري على الترتيب.

للاطلاع على ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، اضغط هنا.

سيلتا فيجو بورتو نيس الدوري الأوروبي نوتنجهام فورست نيس ضد سيلتا فيجو نوتنجهام فورست ضد بورتو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026