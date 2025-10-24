واصل نادي ميتييلاند الدنماركي تألقه في بطولة الدوري الأوروبي بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، ليحافظ على سجله المثالي في مرحلة المجموعات بانتصار كبير على مضيفه مكابي تل أبيب بثلاثية نظيفة، مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة القارية.

وعلى ملعب تي إي سي أرينا بمدينة باتشكا توبولا الصربية، افتتح فرانكولينو جلودا التسجيل في الدقيقة 43، قبل أن يضيف فيليب بيلينج الهدف الثاني (71)، ليعود جلودا ويوقع على الهدف الثالث (84) مؤكدًا تفوق فريقه.

وبهذا الفوز، رفع ميتييلاند رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، متفوقًا بفارق الأهداف على براجا وليون، بينما تجمد رصيد مكابي تل أبيب عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

باقي نتائج الدوري الأوروبي اليوم

وفي أبرز نتائج الجولة نفسها، فاز سيلتا فيجو على نيس (2-1)، وسيلتيك على شتورم جراتس (2-1)، وفينورد على باناثينايكوس (3-1).

فيما تغلب فرايبورج ونوتينجهام فورست على أوتريخت وبورتو بنتيجة واحدة (2-0)، بينما انتهت مواجهة مثيرة بين ليل وباوك سالونيك بالتعادل (4-4).

وتغلب سبورتنج براجا وليون بنتيجة (2-0) على ضيفيهما ريد ستار الصربي وبازل السويسري على الترتيب.

للاطلاع على ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، اضغط هنا.