المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

0 0
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

0 0
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

غضب في برمنجهام.. مظاهرات ضد مشاركة مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:48 م 06/11/2025
برمنجهام

الشرطة البريطانية تُطوق ملعب أستون فيلا

شهد محيط ملعب فيلا بارك بمدينة برمنجهام البريطانية، مساء الخميس، احتجاجات واسعة قبل انطلاق مباراة أستون فيلا أمام مكابي تل أبيب الإسرائيلي ضمن منافسات الدوري الأوروبي، وسط إجراءات أمنية مشددة من الشرطة البريطانية.

توتر أمني في برمنجهام بسبب مواجهة أستون فيلا ومكابي تل أبيب

وتجمع مئات المتظاهرين، من بينهم أعضاء في حملة التضامن مع فلسطين، بالقرب من حديقة ألعاب للأطفال مجاورة لمنصة فيلا بارك في شارع ترينيتي، رافعين أعلام فلسطين ولافتات تدعو إلى مقاطعة الكيان الصهيوني، وسط هتافات مؤيدة لغزة.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الشرطة شكلت طوقًا أمنيًا مؤقتًا لمنع تصاعد التوتر بعد أن لوّح أحد المارة بعلم إسرائيل، ما أدى إلى توتر في صفوف المتظاهرين. وأفاد شهود عيان بأن الشرطة اقتادت المرأة إلى شارع جانبي وتحدثت معها قبل أن تغادر المنطقة.

ورُفعت في محيط الملعب لافتات كتب عليها شعارات مثل: "إطلاق النار على الأطفال في غزة وممارسة الألعاب في برمنجهام... الصهاينة غير مرحب بهم"، و"421 لاعب كرة قدم فلسطيني قُتلوا على يد إسرائيل".

كما شهد الطريق الرئيسي المؤدي إلى برمنجهام صباح اليوم نفسه لافتات مؤيدة لفلسطين وأعلامًا ترفع دعمًا لغزة، في وقت دعا فيه المحتجون إلى طرد إسرائيل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجميع المنافسات الرياضية الدولية.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إنجليزية إلى أن نادي أستون فيلا اضطر إلى نقل لاعبي مكابي تل أبيب سرًا في حافلة تابعة للنادي، تجنبًا لأي احتكاك أو مواجهات مع المتظاهرين الغاضبين.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

أستون فيلا الدوري الأوروبي مكابي تل أبيب أستون فيلا ضد مكابي تل أبيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026