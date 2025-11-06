شهد محيط ملعب فيلا بارك بمدينة برمنجهام البريطانية، مساء الخميس، احتجاجات واسعة قبل انطلاق مباراة أستون فيلا أمام مكابي تل أبيب الإسرائيلي ضمن منافسات الدوري الأوروبي، وسط إجراءات أمنية مشددة من الشرطة البريطانية.

توتر أمني في برمنجهام بسبب مواجهة أستون فيلا ومكابي تل أبيب

وتجمع مئات المتظاهرين، من بينهم أعضاء في حملة التضامن مع فلسطين، بالقرب من حديقة ألعاب للأطفال مجاورة لمنصة فيلا بارك في شارع ترينيتي، رافعين أعلام فلسطين ولافتات تدعو إلى مقاطعة الكيان الصهيوني، وسط هتافات مؤيدة لغزة.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الشرطة شكلت طوقًا أمنيًا مؤقتًا لمنع تصاعد التوتر بعد أن لوّح أحد المارة بعلم إسرائيل، ما أدى إلى توتر في صفوف المتظاهرين. وأفاد شهود عيان بأن الشرطة اقتادت المرأة إلى شارع جانبي وتحدثت معها قبل أن تغادر المنطقة.

ورُفعت في محيط الملعب لافتات كتب عليها شعارات مثل: "إطلاق النار على الأطفال في غزة وممارسة الألعاب في برمنجهام... الصهاينة غير مرحب بهم"، و"421 لاعب كرة قدم فلسطيني قُتلوا على يد إسرائيل".

كما شهد الطريق الرئيسي المؤدي إلى برمنجهام صباح اليوم نفسه لافتات مؤيدة لفلسطين وأعلامًا ترفع دعمًا لغزة، في وقت دعا فيه المحتجون إلى طرد إسرائيل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجميع المنافسات الرياضية الدولية.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إنجليزية إلى أن نادي أستون فيلا اضطر إلى نقل لاعبي مكابي تل أبيب سرًا في حافلة تابعة للنادي، تجنبًا لأي احتكاك أو مواجهات مع المتظاهرين الغاضبين.

