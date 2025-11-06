سقط نادي ليل في فخ الخسارة خارج ملعبه أمام نظيره النجم الأحمر الصربي، فيما أفلت بورتو البرتغالي من الهزيمة، في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

انتهت منذ قليل، مجموعة من المباريات التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، التي جاءت كما يلي:

أوتريخت 1-1 بورتو.

بازل 3-1 ستيوا بوخارست.

دينامو زجرب 0-3 سيلتا فيجو.

مالمو 0-1 باناثينايكوس.

نيس 1-3 فرايبورج.

ميتيلاند 3-1 سلتيك.

النجم الأحمر 1-0 ليل.

ريد بول سالزبورج 2-0 جو أهيد إيجلز.

شتورم جراتس 0-0 نوتنجهام فورست.

وتنتهي الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي، بالقرب من منتصف الليل، حيث إن المواجهات البقية تنتطلق بحلول العاشرة من مساء اليوم الخميس، في مختلف أنحاء القارة العجوز.