كلام فى الكورة
كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

0 0
(5 - 4)
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

1 3
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

0 3
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي
أوتريخت

أوتريخت

1 1
19:45
بورتو

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

2 1
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
جينك

جينك

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

0 0
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

سقوط ليل.. وبورتو يفلت من خسارة خارج ملعبه في الدوري الأوروبي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:48 م 06/11/2025
احتفال لاعبو ليل بهدف هارالدسون

لاعبو فريق ليل

سقط نادي ليل في فخ الخسارة خارج ملعبه أمام نظيره النجم الأحمر الصربي، فيما أفلت بورتو البرتغالي من الهزيمة، في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

انتهت منذ قليل، مجموعة من المباريات التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، التي جاءت كما يلي:

أوتريخت 1-1 بورتو.

بازل 3-1 ستيوا بوخارست.

دينامو زجرب 0-3 سيلتا فيجو.

مالمو 0-1 باناثينايكوس.

نيس 1-3 فرايبورج.

ميتيلاند 3-1 سلتيك.

النجم الأحمر 1-0 ليل.

ريد بول سالزبورج 2-0 جو أهيد إيجلز.

شتورم جراتس 0-0 نوتنجهام فورست.

بينما في هذه الأثناء انطلقت بقية مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.. طالع نتائج مباريات الدوري الأوروبي بالكامل من هنا

ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي بالكامل من هنا

وتنتهي الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي، بالقرب من منتصف الليل، حيث إن المواجهات البقية تنتطلق بحلول العاشرة من مساء اليوم الخميس، في مختلف أنحاء القارة العجوز.

ليل بورتو الدوري الأوروبي مباريات الدوري الأوروبي

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

