اقتنص فريق روما انتصارًا من خارج ملعبه أمام نظيره رينجرز الأسكتلندي، مساء أمس الخميس، في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

أسدل الستار عقب منتصف ليل اليوم الجمعة، على المباريات الختامية من منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، التي جاءت كما يلي:

بولونيا 0-0 بران.

باوك سالونيكا 4-0 يونج بويز.

جلاسكو رينجرز 0-2 روما.

ريال بيتيس 2-0 ليون.

سبورتينج براجا 3-4 جينك.

شتوتجارت 1-0 فينورد.

فيكتوريا بلزن 0-0 فنربخشة.

أستون فيلا 2-0 مكابي تل أبيب.

فيرينكفاروسي 3-1 لودوجوريتس.

