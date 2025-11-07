المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

فوز أستون فيلا.. وعودة روما بانتصار من أسكتلندا في الدوري الأوروبي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:32 ص 07/11/2025
روما

احتفال لاعبي فريق روما

اقتنص فريق روما انتصارًا من خارج ملعبه أمام نظيره رينجرز الأسكتلندي، مساء أمس الخميس، في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

أسدل الستار عقب منتصف ليل اليوم الجمعة، على المباريات الختامية من منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، التي جاءت كما يلي:

بولونيا 0-0 بران.

باوك سالونيكا 4-0 يونج بويز.

جلاسكو رينجرز 0-2 روما.

ريال بيتيس 2-0 ليون.

سبورتينج براجا 3-4 جينك.

شتوتجارت 1-0 فينورد.

فيكتوريا بلزن 0-0 فنربخشة.

أستون فيلا 2-0 مكابي تل أبيب.

فيرينكفاروسي 3-1 لودوجوريتس.

بينما كان بورتو أفلت من هزيمة خارج ملعبه، وسقط ليل بشكل مفاجئ.. طالع التفاصيل بالكامل من هنا

ويتربع فريق ميتيلاند الدنماركي على القمة بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة.. ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي بالكامل من هنا

على أن تقام مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي، يوم الخميس الأخير من شهر نوفمبر الجاري.. طالع مواعيد المواجهات كاملة من هنا

مباراة روما القادمة
روما أستون فيلا الدوري الأوروبي مباريات الدوري الأوروبي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

