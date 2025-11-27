ليون يتخطى حاجز 500 هدف في المسابقات الأوروبية

تجاوز أولمبيك ليون حاجز الـ500 هدف في المسابقات الأوروبية بعد أن قدم أداءً مذهلاً في مباراته أمام مكابي تل أبيب مساء الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، بحسب موقع "footmercato" الفرنسي.

سداسية وتجاوز 500 هدف في المسابقات الأوروبية

وجاء ذلك بعد أن سافر الفريق الفرنسي إلى صربيا لمواجهة مكابي تل أبيب - الذي لا يزال يبحث عن فوزه الأول في النسخة الحالية من البطولة - بعد فوزه في مبارياته الثلاث الأولى وهزيمته الأخيرة أمام إشبيلية في الجولة السابقة.

شهد الشوط الأول أداءً مثاليًا من ليون، حيث تقدم بثلاثة أهداف دون رد، بدأها أبنر بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة.

ثم أرسل الظهير الأيسر البرازيلي عرضية متقنة إلى توليسو، الذي سجّل الهدف الثاني برأسية عند القائم البعيد، ليصبح هذا الهدف هو الهدف رقم 500 للفريق الفرنسي في المسابقات الأوروبية.

وأضاف نياخاتي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يواصل توليسو تألقه في الشوط الثاني بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 51 و53.

وعزز آدم كارابيك تقدم الفريق الفرنسي بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 62، ليصبح التقدم 6-0 حتى الآن في المباراة الجارية.