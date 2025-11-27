المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

- -
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

- -
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ليون يتخطى حاجز 500 هدف في المسابقات الأوروبية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:36 م 27/11/2025
أولمبيك ليون

ليون يسحق مكابي تل أبيب

تجاوز أولمبيك ليون حاجز الـ500 هدف في المسابقات الأوروبية بعد أن قدم أداءً مذهلاً في مباراته أمام مكابي تل أبيب مساء الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، بحسب موقع "footmercato" الفرنسي.

سداسية وتجاوز 500 هدف في المسابقات الأوروبية

وجاء ذلك بعد أن سافر الفريق الفرنسي إلى صربيا لمواجهة مكابي تل أبيب - الذي لا يزال يبحث عن فوزه الأول في النسخة الحالية من البطولة - بعد فوزه في مبارياته الثلاث الأولى وهزيمته الأخيرة أمام إشبيلية في الجولة السابقة.

شهد الشوط الأول أداءً مثاليًا من ليون، حيث تقدم بثلاثة أهداف دون رد، بدأها أبنر بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة.

ثم أرسل الظهير الأيسر البرازيلي عرضية متقنة إلى توليسو، الذي سجّل الهدف الثاني برأسية عند القائم البعيد، ليصبح هذا الهدف هو الهدف رقم 500 للفريق الفرنسي في المسابقات الأوروبية.

وأضاف نياخاتي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يواصل توليسو تألقه في الشوط الثاني بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 51 و53.

وعزز آدم كارابيك تقدم الفريق الفرنسي بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 62، ليصبح التقدم 6-0 حتى الآن في المباراة الجارية.

ليون الدوري الأوروبي أولمبيك ليون توليسو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026