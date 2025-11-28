المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الأوروبي.. ليون يفوز بسداسية.. وانتصار شتوتجارت العريض

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:08 ص 28/11/2025
ليون

احتفال لاعبي ليون

حقق فريق ليوم الفرنسي فوزًا كبيرًا على في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي، كما فاز نوتنجهام فورست في مباراته ضد مالمو السويدي.

حيث شهد أمس الخميس إقامة عدة مباريات في مختلف الملاعب الأوروبية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في المسابقة.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

انتهت منذ قليل أمس الخميس، مجموعة المباريات الختامية من الدوري الأوروبي لمرحلة المجموعات، والتي شهدت انتصارًا كبيرًا لصالح ليون، كما حقق بولونيا الفوز على حساب ريد بول سالزبورج.

وجاءت نتائج المباريات التي انتهت في الدوري الأوروبي، كما يلي:

مكابي الصهيوني 0-6 ليون.

نوتنجهام فورست 3-0 مالمو.

بانثينايكوس 2-1 شتورم جراتس.

بولونيا 4-1 ريد بول سالزبورج.

جينك 2-1 بازل.

جو أهيد إيجلز 0-4 شتوتجارت.

جلاسكو رينجرز 1-1 سبورتينج براجا.

سيرفينا زافيزدا 1-0 ستيو بوخارست.

ريال بيتيس 2-1 أوتريخت.

طالع مباريات الدوري الأوروبي بالكامل من هنا

طالع ترتيب دور المجموعات في الدوري الأوروبي بالكامل من هنا

على أن تقام مباريات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 11 من شهر ديسمبر.

شتوتجارت ليون الدوري الأوروبي مباريات الدوري الأوروبي

