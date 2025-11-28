حقق فريق ليوم الفرنسي فوزًا كبيرًا على في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي، كما فاز نوتنجهام فورست في مباراته ضد مالمو السويدي.

حيث شهد أمس الخميس إقامة عدة مباريات في مختلف الملاعب الأوروبية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في المسابقة.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

انتهت منذ قليل أمس الخميس، مجموعة المباريات الختامية من الدوري الأوروبي لمرحلة المجموعات، والتي شهدت انتصارًا كبيرًا لصالح ليون، كما حقق بولونيا الفوز على حساب ريد بول سالزبورج.

وجاءت نتائج المباريات التي انتهت في الدوري الأوروبي، كما يلي:

مكابي الصهيوني 0-6 ليون.

نوتنجهام فورست 3-0 مالمو.

بانثينايكوس 2-1 شتورم جراتس.

بولونيا 4-1 ريد بول سالزبورج.

جينك 2-1 بازل.

جو أهيد إيجلز 0-4 شتوتجارت.

جلاسكو رينجرز 1-1 سبورتينج براجا.

سيرفينا زافيزدا 1-0 ستيو بوخارست.

ريال بيتيس 2-1 أوتريخت.

على أن تقام مباريات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 11 من شهر ديسمبر.