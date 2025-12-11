نجح فريق ريال بيتيس في تحقيق فوزًا عريضًا، بثلاثية نظيفة، على حساب دينامو زغرب الكرواتي، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2025-2026.

وتقام مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الأوروبي، حيث يخوض 18 فريقًا مباريات قوية في المسابقة القارية الهامة.

ريال بيتيس يكتسح دينامو زغرب

انتصر ريال بيتيس على منافسه دينامو زغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب "ماكسيمير" في الجولة السادسة من عمر مسابقة "يوروباليج".

ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 14 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد دينامو زغرب عند 7 نقاط في المركز الـ25.

يونج بويز يتغلب على ليل

تغلب فريق يونج بويز السويسري، بهدف دون رد، على حساب ليل الفرنسي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب "دي سويس".

رفع يونج بويز رصيده بهذا الفوز الهام إلى 9 نقاط في المركز التاسع عشر، وهو نفس رصيد ليل، صاحب المركز الخامس عشر.

نيس يسقط أمام سبورتنج براجا

سقط فريق نيس الفرنسي في فخ الخسارة، على يد ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي، في مباراة أقيمت بالجولة السادسة للدوري الأوروبي، على ملعب "أليانز ريفيرا".

ويتواجد سبورتنج براجا بهذا الفوز في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الأوروبي، برصيد 13 نقطة، بينما يقبع رينجرز في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

فرينكفاروسي يتجاوز عقبة رينجرز

حقق فريق فرينكفاروسي المجري فوزًا هامًا أمام منافسه جلاسكو رينجرز الأسكلندي، بهدفيت مقابل هدف وحيد، على ملعب "جروباما آرينا".

وارتفع رصيد فرينكفاروسي إلى 14 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد رينجرو عند نقطة وحيدة في المركز الـ33.

النجم الأحمر يهزم ستورم جراتس

انتزع فريق النجم الأحمر الصربي فوزًا ثمينًا من أنياب ستورم جراتس النمساوي، بهدف دون رد، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الأوروبي، على ملعب "ميركور آرينا".

ارتفع رصيد النجم الأحمر إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الفريق النمساوي عند أربع نقاط في المركز الـ28.

نوتينجهام فورست يهزم أوترخت

انتصر فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي على أوترخت الهولندي، بهدفين مقابل هدف وحيد، مساء اليوم، في سادس جولات الدوري الأوروبي.

رفع نوتنجهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد أوترخت عند نقطة وحيدة، في المركز الـ32.

