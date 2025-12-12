حقق روما الإيطالي فوزًا كاسحًا على سيلتك الأسكتلندي، بثلاثية نظيفة، بينما تغلب أستون فيلا على بازل السويسري، بهدفين مقابل هدف، في بطولة الدوري الأوروبي.

وأقيمت مساء اليوم الخميس، منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الأوروبي 2025-2026، حيث يخوض 18 فريقًا مباريات قوية في المسابقة القارية.

روما يكتسح سيلتك

حقق روما الإيطالي فوزًا عريضًا أمام سيلتك الأسكتلندي، برباعية نظيفة، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب "سيلتك بارك".

ارتفع رصيد روما عند 12 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد سيلتك عند 7 نقاط في المركز الـ24.

أستون فيلا ينتصر على بازل

انتزع أستون فيلا فوزًا ثمينًا من أنياب مضيفه بازل السويسري، بهدفين مقابل هدف، في سادس جولات بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب "سانت ياكوب بارك".

ورفع أستون فيلا رصيده بهذا الانتصار إلى 15 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب "يوروباليج" بينما تجمد رصيد بازل عند 6 نقاط في المركز الـ26.

بولونيا يتجاوز عقبة سيلتا فيجو

انتصر فريق بولونيا الإيطالي على نظيره سيلتا فيجو الإسباني، بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على أرضية ملعب "بالايدوس".

يحتل فريق بولونيا بهذا الفوز المركز الثالث عشر، برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز التاسع عشر، ولديه 9 نقاط.

بورتو يهزم مالمو

نجح فريق بورتو البرتغالي في تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب مالمو السويدي، بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت بينهما على ملعب "الدراجاو".

رفع بورتو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد مالمو عند نقطة وحيدة، يقبع بها في المركز الـ34.

أولمبيك ليون يهزم جو أهيد إيجلز

تجاوز فريق أولمبيك ليون الفرنسي عقبة جو أهيد إيجلز الهولندي، بهدفين مقابل هدف، في سادس جولات الدوري الأوروبي، على ملعب "جروباما".

بهذا الانتصار يرتفع رصيد أولمبيك ليون إلى 15 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب مرحلة الدوري، ببطولة الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد الفريق الهولندي عند 6 نقاط، في المركز الـ27.

