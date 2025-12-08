أسفرت قرعة الدور الثالث (دور الـ64) من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عن مواجهة متوازنة لنادي ليفربول، عندما يلتقي بفريقي بارنسلي.

وأقيمت قرعة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، والتي أسفرت عن مواجهات متوازنة.

ومن المقرر إقامة مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، في عطلة الأسبوع الموافق 10 يناير من عام 2026 المقبل.

وجاءت مواجهات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي:

وولفرهامبتون ضد شروزبري تاون

دونكاستر روفرز ضد ساوثامبتون

توتنهام هوتسبر ضد أستون فيلا

بورت فايل ضد فليتوود تاون

بريستون نورث إيند ضد ويجان أثليتك

إيبسويتش تاون ضد بلاكبول

ريكسهام ضد نوتينجهام فورست

تشارلتون أثليتك ضد تشيلسي

مانشستر سيتي ضد إكستر سيتي

وست هام يونايتد ضد كوينز بارك رينجرز

شيفيلد وينزداي ضد برينتفورد

فولهام ضد ميدلسبره

إيفرتون ضد سندرلاند

ليفربول ضد بارنسلي

بيرنلي ضد ميلوول

نورويتش سيتي ضد والسال

بورتسموث ضد أرسنال

ديربي كاونتي ضد ليدز يونايتد

سوانزي سيتي ضد وست بروميتش

سالفورد سيتي ضد سويندون تاون

بوريهام وود ضد براكلي تاون أو بيرتن ألبيون

جريمبسي تاون ضد ويستون سوبر مير

هال سيتي ضد بلاكبرن روفرز

نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث

ميلتون كينز دونز ضد أوكسفورد يونايتد

شلتنهام ضد ليستر سيتي

كامبريدج يونايتد ضد بريمنجهام سيتي

بريستول سيتي ضد واتفورد

ستوك سيتي ضد كوفنتري سيتي

ماكليسفيلد ضد كريستال بالاس

مانشستر يونايتد ضد برايتون

شيفيلد يونايتد ضد مانسفيلد تاون