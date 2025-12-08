المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب الثاني

المغرب الثاني

1 0
19:00
السعودية

السعودية

كأس العرب
عمان

عمان

2 1
19:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

0 1
22:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
تورينو

تورينو

2 1
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ليفربول في مواجهة متوازنة.. قرعة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:17 م 08/12/2025
ليفربول

ليفربول

أسفرت قرعة الدور الثالث (دور الـ64) من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عن مواجهة متوازنة لنادي ليفربول، عندما يلتقي بفريقي بارنسلي.

وأقيمت قرعة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، والتي أسفرت عن مواجهات متوازنة.

ومن المقرر إقامة مباريات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، في عطلة الأسبوع الموافق 10 يناير من عام 2026 المقبل.

وجاءت مواجهات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي:

وولفرهامبتون ضد شروزبري تاون

دونكاستر روفرز ضد ساوثامبتون

توتنهام هوتسبر ضد أستون فيلا

بورت فايل ضد فليتوود تاون

بريستون نورث إيند ضد ويجان أثليتك

إيبسويتش تاون ضد بلاكبول

ريكسهام ضد نوتينجهام فورست

تشارلتون أثليتك ضد تشيلسي

مانشستر سيتي ضد إكستر سيتي

وست هام يونايتد ضد كوينز بارك رينجرز

شيفيلد وينزداي ضد برينتفورد

فولهام ضد ميدلسبره

إيفرتون ضد سندرلاند

ليفربول ضد بارنسلي

بيرنلي ضد ميلوول

نورويتش سيتي ضد والسال

بورتسموث ضد أرسنال

ديربي كاونتي ضد ليدز يونايتد

سوانزي سيتي ضد وست بروميتش

سالفورد سيتي ضد سويندون تاون

بوريهام وود ضد براكلي تاون أو بيرتن ألبيون

جريمبسي تاون ضد ويستون سوبر مير

هال سيتي ضد بلاكبرن روفرز

نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث

ميلتون كينز دونز ضد أوكسفورد يونايتد

شلتنهام ضد ليستر سيتي

كامبريدج يونايتد ضد بريمنجهام سيتي

بريستول سيتي ضد واتفورد

ستوك سيتي ضد كوفنتري سيتي

ماكليسفيلد ضد كريستال بالاس

مانشستر يونايتد ضد برايتون

شيفيلد يونايتد ضد مانسفيلد تاون

ليفربول مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تورينو

تورينو

2 1
ميلان

ميلان

49

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق تورينو على ميلان بهدفين مقابل هدف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg