حسم المنتخب المصري لكرة السلة للرجال بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا "أفروباسكت" 2025، المقامة في أنجولا، بعد أداء مذهل توج بفوز ساحق على المصنف الأول أفريقيًا، منتخب السنغال، بنتيجة 91-77، في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة.

افتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة، التي انطلقت يوم 12 أغسطس وتستمر حتى 24 أغسطس 2025، بفوز قوي على مالي بنتيجة 74-59.

وأتبع ذلك بانتصار لافت على السنغال، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، متصدرًا المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات مالي، السنغال، وأوغندا.

ويتفوق المنتخب المصري بنقطة واحدة على مالي والسنغال، بينما تتذيل أوغندا الترتيب برصيد نقطتين.

متى موعد مباراة مصر القادمة في أفروباسكت؟

يستعد المنتخب المصري لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد منتخب أوغندا يوم السبت 16 أغسطس 2025، في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة (6:30 مساءً بتوقيت أنجولا)، في العاصمة لواندا.

ووفقًا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما يخوض أصحاب المركزين الثاني والثالث مباريات تصفيات إضافية للحصول على بطاقة التأهل.

المنافس المحتمل في ربع النهائي

وبصدارته الحالية للمجموعة الرابعة، ضمن المنتخب المصري تأهله مباشرة إلى ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة الثالث من المجموعة الأولى (كوت ديفوار، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، رواندا) والثاني من المجموعة الثانية (تونس، نيجيريا، الكاميرون، مدغشقر).

وسيتم تحديد المنافس النهائي بعد انتهاء مباريات التصفيات في 18-19 أغسطس، على أن تقام مباريات ربع النهائي يومي 20 و21 أغسطس.