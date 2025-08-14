المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

بعد حسم التأهل إلى ربع النهائي.. موعد مباراة مصر القادمة في أفرو باسكت

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:45 م 14/08/2025
منتخب السلة

مصر تتأهل بقوة إلى ربع النهائي

حسم المنتخب المصري لكرة السلة للرجال بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا "أفروباسكت" 2025، المقامة في أنجولا، بعد أداء مذهل توج بفوز ساحق على المصنف الأول أفريقيًا، منتخب السنغال، بنتيجة 91-77، في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة.

افتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة، التي انطلقت يوم 12 أغسطس وتستمر حتى 24 أغسطس 2025، بفوز قوي على مالي بنتيجة 74-59.

وأتبع ذلك بانتصار لافت على السنغال، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، متصدرًا المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات مالي، السنغال، وأوغندا.

اقرأ أيضًا: كرة سلة.. سبب غياب إسماعيل مسعود عن منتخب مصر بالأفروباسكت

ويتفوق المنتخب المصري بنقطة واحدة على مالي والسنغال، بينما تتذيل أوغندا الترتيب برصيد نقطتين.

متى موعد مباراة مصر القادمة في أفروباسكت؟

يستعد المنتخب المصري لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد منتخب أوغندا يوم السبت 16 أغسطس 2025، في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة (6:30 مساءً بتوقيت أنجولا)، في العاصمة لواندا.

ووفقًا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما يخوض أصحاب المركزين الثاني والثالث مباريات تصفيات إضافية للحصول على بطاقة التأهل.

المنافس المحتمل في ربع النهائي

وبصدارته الحالية للمجموعة الرابعة، ضمن المنتخب المصري تأهله مباشرة إلى ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة الثالث من المجموعة الأولى (كوت ديفوار، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، رواندا) والثاني من المجموعة الثانية (تونس، نيجيريا، الكاميرون، مدغشقر).

اقرأ أيضًا: غرامات وإيقافات.. اتحاد السلة يحذر من الامتناع عن تمثيل المنتخبات الوطنية

وسيتم تحديد المنافس النهائي بعد انتهاء مباريات التصفيات في 18-19 أغسطس، على أن تقام مباريات ربع النهائي يومي 20 و21 أغسطس.

منتخب السنغال كأس أمم إفريقيا منتخب مصر لكرة السلة مصر ضد السنغال نتيجة مباراة مصر والسنغال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    36
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/fiba-afrobasket/2998/news/520308/بعد-حسم-التأهل-إلى-ربع-النهائي-موعد-مباراة-مصر-القادمة-في-أفرو-باسكت", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "محمد الهادي", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%af%d9%8a/294" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"بعد حسم التأهل إلى ربع النهائي.. موعد مباراة مصر القادمة في أفرو باسكت", "alternativeHeadline":"متى موعد مباراة مصر القادمة في أفرو باسكت؟", "description": "حسم المنتخب المصري لكرة السلة للرجال بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا "أفروباسكت" 2025، المقامة في أنجولا، بعد أداء مذهل توج بفوز ساحق على المصنف الأول أفريقيًا، منتخب السنغال، بنتيجة 91-77، في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة. ", "articleSection": "بطولة الأفروباسكت", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/12/530515049-1204500528388948-5946610021661546378-n2025_8_12_18_53.webp", "keywords": "منتخب مصر لكرة السلة-كأس أمم إفريقيا-منتخب السنغال-مصر ضد السنغال-نتيجة مباراة مصر والسنغال", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/fiba-afrobasket/2998/news/520308/بعد-حسم-التأهل-إلى-ربع-النهائي-موعد-مباراة-مصر-القادمة-في-أفرو-باسكت", "articleBody": "حسم المنتخب المصري لكرة السلة للرجال بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا "أفروباسكت" 2025، المقامة في أنجولا، بعد أداء مذهل توج بفوز ساحق على المصنف الأول أفريقيًا، منتخب السنغال، بنتيجة 91-77، في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة.افتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة، التي انطلقت يوم 12 أغسطس وتستمر حتى 24 أغسطس 2025، بفوز قوي على مالي بنتيجة 74-59.وأتبع ذلك بانتصار لافت على السنغال، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، متصدرًا المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات مالي، السنغال، وأوغندا.اقرأ أيضًا:&nbsp;كرة سلة.. سبب غياب إسماعيل مسعود عن منتخب مصر بالأفروباسكتويتفوق المنتخب المصري بنقطة واحدة على مالي والسنغال، بينما تتذيل أوغندا الترتيب برصيد نقطتين.متى موعد مباراة مصر القادمة في أفروباسكت؟يستعد المنتخب المصري لخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد منتخب أوغندا يوم السبت 16 أغسطس 2025، في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة (6:30 مساءً بتوقيت أنجولا)، في العاصمة لواندا.ووفقًا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما يخوض أصحاب المركزين الثاني والثالث مباريات تصفيات إضافية للحصول على بطاقة التأهل.المنافس المحتمل في ربع النهائيوبصدارته الحالية للمجموعة الرابعة، ضمن المنتخب المصري تأهله مباشرة إلى ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة الثالث من المجموعة الأولى (كوت ديفوار، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، رواندا) والثاني من المجموعة الثانية (تونس، نيجيريا، الكاميرون، مدغشقر).اقرأ أيضًا: غرامات وإيقافات.. اتحاد السلة يحذر من الامتناع عن تمثيل المنتخبات الوطنيةوسيتم تحديد المنافس النهائي بعد انتهاء مباريات التصفيات في 18-19 أغسطس، على أن تقام مباريات ربع النهائي يومي 20 و21 أغسطس.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/12/530515049-1204500528388948-5946610021661546378-n2025_8_12_18_53.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 14T22:45: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-14T22:46:11+03:00", "datePublished" : "2025-08-14T22:45:00+03:00" }