واصل منتخب مصر انتصاراته في بطولة أفريقيا لكرة السلة، الأفروباسكت، بالفوز (77-64) على أوغندا، اليوم السبت، ليتأهل إلى دور الثمانية، عن جدارة واستحقاق، بعدما حافظ على العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وكان المنتخب المصري ضمن تأهله في وقت سابق إلى ربع نهائي الأفروباسكت 2025، إثر انتصارين على كل من مالي والسنغال على التوالي، قبل أن يهزم أوغندا في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة إلى الفريقين.

مصر تواصل انتصاراتها أمام أوغندا

أنهى منتخب أوغندا الربع الأول متقدمًا على مصر بنتيجة (18-17)، إذ لعب منتخب المدرب محمد الكرداني دون بذل مجهودات مضاعفة، مع إشراك بعض اللاعبين الاحتياطيين، في ظل ضمان الصدارة.

وفي الربع الثاني، عاد المنتخب المصري ليقلب النتيجة على أوغندا، بواقع (34-33).

وسيطر منتخب مصر على مجريات الربع الثالث، ليوسع الفارق مع أوغندا إلى 10 نقاط، إذ تقدم بنتيجة (55-45) ليقترب أكثر من الحفاظ على العلامة الكاملة في الأفروباسكت.

وأكمل المنتخب المصري تفوقه على أوغندا في الربع الأخير، لينتصر دون أن يشارك النجم الأبرز إيهاب أمين في أي وقت من المباراة، بنتيجة (77-64).

مشوار سلة مصر

حقق المنتخب المصري العلامة الكاملة في الأفروباسكت، تحت قيادة المدرب محمد الكرداني، بالفوز على مالي بنتيجة (74-59) وعلى السنغال بنتيجة (91-77) وعلى أوغندا بنتيجة (77-64) على الترتيب.

وينتظر منتخب مصر في دور ربع النهائي من الأفروباسكت 2025، مواجهة الفائز بين ثالث المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية في لقاء يجمعهما ضمن الملحق المؤهل إلى دور الـ8.

يشار إلى أن مباراة مصر في ربع نهائي الأفروباسكت، تقام الخميس المقبل.

طالع ترتيب مجموعات الأفروباسكت، من هنا