المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

تأهل بالعلامة الكاملة.. منتخب مصر يواصل انتصاراته في الأفروباسكت أمام أوغندا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:26 م 16/08/2025
منتخب مصر لكرة السلة

منتخب مصر لكرة السلة

 

واصل منتخب مصر انتصاراته في بطولة أفريقيا لكرة السلة، الأفروباسكت، بالفوز (77-64) على أوغندا، اليوم السبت، ليتأهل إلى دور الثمانية، عن جدارة واستحقاق، بعدما حافظ على العلامة الكاملة في دور المجموعات.

وكان المنتخب المصري ضمن تأهله في وقت سابق إلى ربع نهائي الأفروباسكت 2025، إثر انتصارين على كل من مالي والسنغال على التوالي، قبل أن يهزم أوغندا في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة إلى الفريقين.

مصر تواصل انتصاراتها أمام أوغندا

أنهى منتخب أوغندا الربع الأول متقدمًا على مصر بنتيجة (18-17)، إذ لعب منتخب المدرب محمد الكرداني دون بذل مجهودات مضاعفة، مع إشراك بعض اللاعبين الاحتياطيين، في ظل ضمان الصدارة.

وفي الربع الثاني، عاد المنتخب المصري ليقلب النتيجة على أوغندا، بواقع (34-33).

وسيطر منتخب مصر على مجريات الربع الثالث، ليوسع الفارق مع أوغندا إلى 10 نقاط، إذ تقدم بنتيجة (55-45) ليقترب أكثر من الحفاظ على العلامة الكاملة في الأفروباسكت.

وأكمل المنتخب المصري تفوقه على أوغندا في الربع الأخير، لينتصر دون أن يشارك النجم الأبرز إيهاب أمين في أي وقت من المباراة، بنتيجة (77-64).

مشوار سلة مصر

حقق المنتخب المصري العلامة الكاملة في الأفروباسكت، تحت قيادة المدرب محمد الكرداني، بالفوز على مالي بنتيجة (74-59) وعلى السنغال بنتيجة (91-77) وعلى أوغندا بنتيجة (77-64) على الترتيب.

وينتظر منتخب مصر في دور ربع النهائي من الأفروباسكت 2025، مواجهة الفائز بين ثالث المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية في لقاء يجمعهما ضمن الملحق المؤهل إلى دور الـ8.

يشار إلى أن مباراة مصر في ربع نهائي الأفروباسكت، تقام الخميس المقبل.

 

طالع ترتيب مجموعات الأفروباسكت، من هنا

 

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
كرة السلة منتخب مصر لكرة السلة أفروباسكت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/fiba-afrobasket/2998/news/520474/تأهل-بالعلامة-الكاملة-منتخب-مصر-يواصل-انتصاراته-في-الأفروباسكت-أمام-أوغندا", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد عمارة", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9/284" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"تأهل بالعلامة الكاملة.. منتخب مصر يواصل انتصاراته في الأفروباسكت أمام أوغندا", "alternativeHeadline":"منتخب مصر يواصل انتصاراته في الأفروباسكت أمام أوغندا", "description": "واصل منتخب مصر انتصاراته في بطولة أفريقيا لكرة السلة، الأفروباسكت، بالفوز (77-64) على أوغندا، اليوم السبت، ليتأهل إلى دور الثمانية، عن جدارة واستحقاق، بعدما حافظ على العلامة الكاملة في دور المجموعات. ", "articleSection": "بطولة الأفروباسكت", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/screenshot-2025-08-16-1919352025_8_16_19_20.webp", "keywords": "منتخب مصر لكرة السلة,كرة السلة,أفروباسكت", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/fiba-afrobasket/2998/news/520474/تأهل-بالعلامة-الكاملة-منتخب-مصر-يواصل-انتصاراته-في-الأفروباسكت-أمام-أوغندا", "articleBody": "&nbsp;واصل منتخب مصر انتصاراته في بطولة أفريقيا لكرة السلة، الأفروباسكت، بالفوز (77-64) على أوغندا، اليوم السبت، ليتأهل إلى دور الثمانية، عن جدارة واستحقاق، بعدما حافظ على العلامة الكاملة في دور المجموعات.وكان المنتخب المصري ضمن تأهله في وقت سابق إلى ربع نهائي الأفروباسكت 2025، إثر انتصارين على كل من مالي والسنغال على التوالي، قبل أن يهزم أوغندا في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة إلى الفريقين.مصر تواصل انتصاراتها أمام أوغنداأنهى منتخب أوغندا الربع الأول متقدمًا على مصر بنتيجة (18-17)، إذ لعب منتخب المدرب محمد الكرداني دون بذل مجهودات مضاعفة، مع إشراك بعض اللاعبين الاحتياطيين، في ظل ضمان الصدارة.وفي الربع الثاني، عاد المنتخب المصري ليقلب النتيجة على أوغندا، بواقع (34-33).وسيطر منتخب مصر على مجريات الربع الثالث، ليوسع الفارق مع أوغندا إلى 10 نقاط، إذ تقدم بنتيجة (55-45) ليقترب أكثر من الحفاظ على العلامة الكاملة في الأفروباسكت.وأكمل المنتخب المصري تفوقه على أوغندا في الربع الأخير، لينتصر دون أن يشارك النجم الأبرز إيهاب أمين في أي وقت من المباراة، بنتيجة (77-64).مشوار سلة مصرحقق المنتخب المصري العلامة الكاملة في الأفروباسكت، تحت قيادة المدرب محمد الكرداني، بالفوز على مالي بنتيجة (74-59) وعلى السنغال بنتيجة (91-77) وعلى أوغندا بنتيجة (77-64) على الترتيب.وينتظر منتخب مصر في دور ربع النهائي من الأفروباسكت 2025، مواجهة الفائز بين ثالث المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية في لقاء يجمعهما ضمن الملحق المؤهل إلى دور الـ8.يشار إلى أن مباراة مصر في ربع نهائي الأفروباسكت، تقام الخميس المقبل.&nbsp;طالع ترتيب مجموعات الأفروباسكت، من هنا&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/16/screenshot-2025-08-16-1919352025_8_16_19_20.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 16T19:26: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-16T21:23:55+03:00", "datePublished" : "2025-08-16T19:26:00+03:00" }