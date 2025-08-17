لم يتعرف المنتخب المصري حتى الآن على خصمه في دور ربع النهائي من منافسات بطولة أفريقيا لكرة السلة، الأفروباسكت 2025.

وحافظ منتخب مصر تحت قيادة المدرب محمد الكرداني على العلامة الكاملة في الأفروباسكت، إثر 3 انتصارات متتالية على كل من مالي والسنغال وأوغندا.

وتفوق منتخب مصر على مالي بنتيجة (74-59)، ثم السنغال بنتيجة (91-77)، وأوغندا بنتيجة (77-64) على الترتيب، ما ضمن به صدارة المجموعة.

موعد مباراة مصر في ربع نهائي الأفروباسكت

تقام مباراة مصر في ربع النهائي بالأفروباسكت 2025، الخميس المقبل 21 أغسطس، في العاصمة الأنجولية لواندا.

وبحسب نظام الأفروباسكت، تقام الأدوار من ربع النهائي إلى النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ما يعني حاجة منتخب مصر إلى الفوز في اللقاء المقبل من أجل مواصلة حلم التتويج لأول مرة منذ 1983.

الخصم لم يتحدد بعد

ينتظر منتخب مصر في ربع نهائي الأفروباسكت 2025، أحد المنتخبات المتأهلة من الملحق الفاصل.

ويواجه المنتخب المصري في دور الـ8 بالأفروباسكت، الفائز بين ثالث المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية في لقاء يجمعهما الثلاثاء المقبل 19 أغسطس.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات كوت ديفوار وكاب فيردي والكونغو الديمقراطية ورواندا.

وتشهد المجموعة الثانية في الأفروباسكت تنافسًا بين منتخبات نيجيريا والكاميرون وتونس ومدغشقر.

وتملك منتخبات المجموعة الأولى فرصة غير متساوية في التأهل إلى دور الـ8، بينما تنحصر الخيارات في المجموعة الثانية -بالنسبة إلى طريق مصر- بين نيجيريا والكاميرون، بعدما خسرت تونس ومدغشقر فرصها في الصعود.

ولمزيد من التبسيط، يواجه الخاسر في مباراة الكاميرون ونيجيريا بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، ثالث المجموعة الأولى الذي لم يتحدد بعد، في الملحق، على أن يتأهل الفائز لمواجهة مصر في دور الثمانية.

