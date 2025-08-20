يضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الكاميرون، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة السلة "الأفروباسكت"، بعد أن حجز الثنائي مقعديهما في ربع نهائي البطولة.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي الأفروباسكت، بعد احتلاله صدارة المجموعة الرابعة، بينما صعد الكاميرون بعد تخطيه نظيره الكونغو الديموقراطية في الملحق المؤهل للدور ذاته.

الكاميرون يضرب موعدًا مع مصر في ربع نهائي الأفروباسكت

موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون

يواجه منتخب مصر نظيره الكاميرون، في ربع نهائي الأفروباسكت 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس، في العاصمة الأنجولية لواندا.

وتنطلق الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب، إذ يحتاج بذلك الفراعنة إلى تحقيق الفوز أمام الكاميرون في ربع النهائي من أجل بلوغ المربع الذهبي، ومن ثم مواصلة الطريق نحو المباراة النهائية من المسابقة.

الخصم المقبل لم يتحدد بعد.. طريق منتخب مصر حتى نهائي الأفروباسكت 2025

مشوار منتخب مصر

وتفوق منتخب مصر في جميع مبارياته بالأفروباسكت 2025 قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

ونجح منتخب مصر في الفوز أمام مالي بنتيجة (74-59)، ثم السنغال بنتيجة (91-77)، وأوغندا بنتيجة (77-64) على الترتيب، ليضمن صدارة المجموعة الرابعة.

قائمة منتخب مصر

ويشارك منتخب مصر لكرة السلة، في بطولة الأفروباسكت بقائمة تشهد تواجد كلًا من: عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبد الناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، وأحمد أبو العلا.