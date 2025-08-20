المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:06 ص 20/08/2025
منتخب السلة

صورة أرشيفية

يضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الكاميرون، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة السلة "الأفروباسكت"، بعد أن حجز الثنائي مقعديهما في ربع نهائي البطولة.

وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي الأفروباسكت، بعد احتلاله صدارة المجموعة الرابعة، بينما صعد الكاميرون بعد تخطيه نظيره الكونغو الديموقراطية في الملحق المؤهل للدور ذاته.

الكاميرون يضرب موعدًا مع مصر في ربع نهائي الأفروباسكت

موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون

يواجه منتخب مصر نظيره الكاميرون، في ربع نهائي الأفروباسكت 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس، في العاصمة الأنجولية لواندا.

وتنطلق الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب، إذ يحتاج بذلك الفراعنة إلى تحقيق الفوز أمام الكاميرون في ربع النهائي من أجل بلوغ المربع الذهبي، ومن ثم مواصلة الطريق نحو المباراة النهائية من المسابقة.

الخصم المقبل لم يتحدد بعد.. طريق منتخب مصر حتى نهائي الأفروباسكت 2025

مشوار منتخب مصر

وتفوق منتخب مصر في جميع مبارياته بالأفروباسكت 2025 قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

ونجح منتخب مصر في الفوز أمام مالي بنتيجة (74-59)، ثم السنغال بنتيجة (91-77)، وأوغندا بنتيجة (77-64) على الترتيب، ليضمن صدارة المجموعة الرابعة.

قائمة منتخب مصر

ويشارك منتخب مصر لكرة السلة، في بطولة الأفروباسكت بقائمة تشهد تواجد كلًا من: عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبد الناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، وأحمد أبو العلا.

منتخب مصر كرة سلة الأفروباسكت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/fiba-afrobasket/2998/news/520821/موعد-مباراة-منتخب-مصر-أمام-الكاميرون-في-ربع-نهائي-الأفروباسكت", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "طه عبد الله", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b7%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87/295" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت", "alternativeHeadline":"موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في الأفروباسكت", "description": "يضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الكاميرون، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة السلة "الأفروباسكت"، بعد أن حجز الثنائي مقعديهما في ربع نهائي البطولة. ", "articleSection": "بطولة الأفروباسكت", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/12/530515049-1204500528388948-5946610021661546378-n2025_8_12_18_53.webp", "keywords": "منتخب مصر-كرة سلة-الأفروباسكت", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/fiba-afrobasket/2998/news/520821/موعد-مباراة-منتخب-مصر-أمام-الكاميرون-في-ربع-نهائي-الأفروباسكت", "articleBody": "يضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الكاميرون، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة السلة "الأفروباسكت"، بعد أن حجز الثنائي مقعديهما في ربع نهائي البطولة.وتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي الأفروباسكت، بعد احتلاله صدارة المجموعة الرابعة، بينما صعد الكاميرون بعد تخطيه نظيره الكونغو الديموقراطية في الملحق المؤهل للدور ذاته.الكاميرون يضرب موعدًا مع مصر في ربع نهائي الأفروباسكتموعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرونيواجه منتخب مصر نظيره الكاميرون، في ربع نهائي الأفروباسكت 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس، في العاصمة الأنجولية لواندا.وتنطلق الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب، إذ يحتاج بذلك الفراعنة إلى تحقيق الفوز أمام الكاميرون في ربع النهائي من أجل بلوغ المربع الذهبي، ومن ثم مواصلة الطريق نحو المباراة النهائية من المسابقة.الخصم المقبل لم يتحدد بعد.. طريق منتخب مصر حتى نهائي الأفروباسكت 2025مشوار منتخب مصروتفوق منتخب مصر في جميع مبارياته بالأفروباسكت 2025 قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.ونجح منتخب مصر في الفوز أمام مالي بنتيجة (74-59)، ثم السنغال بنتيجة (91-77)، وأوغندا بنتيجة (77-64) على الترتيب، ليضمن صدارة المجموعة الرابعة.قائمة منتخب مصرويشارك منتخب مصر لكرة السلة، في بطولة الأفروباسكت بقائمة تشهد تواجد كلًا من: عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبد الناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، وأحمد أبو العلا.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/8/12/530515049-1204500528388948-5946610021661546378-n2025_8_12_18_53.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 20T00:06: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-20T00:07:21+03:00", "datePublished" : "2025-08-20T00:06:00+03:00" }