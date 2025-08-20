المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المفاجآت مستمرة.. السنغال إلى نصف نهائي الأفروباسكت 2025 على حساب نيجيريا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:19 م 20/08/2025
كرة سلة - السنغال

من مباراة السنغال ونيجيريا

استمرت مفاجآت بطولة أفريقيا لكرة السلة، الأفروباسكت 2025، بعدما تأهل المنتخب السنغالي إلى نصف النهائي، اليوم الأربعاء، إثر تفوقه على نيجيريا بنتيجة (91-75).

وكان المنتخب النيجيري مرشحًا لتخطي السنغال في ربع النهائي، خاصة أنه أنهى دور المجموعات في الأفروباسكت 2025 بـ3 انتصارات متتالية على الكاميرون وتونس ومدغشقر.

وخسر المنتخب السنغالي مباراة واحدة في مجموعات الأفروباسكت أمام مصر، فيما انتصر على مالي وأوغندا، قبل أن يبدأ مفاجآته بالتفوق على جنوب السودان في الملحق الفاصل.

السنغال إلى نصف نهائي الأفروباسكت 2025

وفي مواجهة نيجيريا، تأخر المنتخب السنغالي بفارق نقطة وحيدة في الربع الأول، ثم انتفض في الربع الثاني ليتقدم بفارق 11 نقطة.

ولم يتغير الشيء الكثير في الشوط الثاني من قمة مباريات ربع نهائي الأفروباسكت 2025، ليواصل منتخب السنغال تقدمه حتى بلغ فارق 16 نقطة، بواقع (91-75).

ويضرب المنتخب السنغالي موعدًا مع مالي في نصف نهائي الأفروباسكت.

وبدأت مالي مفاجآت دور الـ8 في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إثر الفوز على كوت ديفوار بنتيجة (102-96) بعد مباراة معقدة، لجأ فيها الطرفان إلى وقت إضافي.

يشار إلى أن منتخب مصر يواجه الكاميرون، مساء غدٍ الخميس، في إطار دور الـ8.

