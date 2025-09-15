المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصر تستضيف بطولة كأس العرب 2028 تحت 20 سنة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:29 م 15/09/2025
خالد الدرندلي

الدرندلي

وقع الاتحاد المصري لكرة القدم بروتوكول تعاون مع نظيره العربي، لاستضافة نسخة 2028 لكأس العرب تحت 20 سنة.

وحضر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، مراسم توقيع البروتوكول، مع جار الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي.

وضم وفد الاتحاد المصري لكرة القدم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي في العاصمة السعودية الرياض، كل من هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة.

وكان منتخب السعودية قد توج بآخر لقب للبطولة عام 2022، على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح.

وأقيمت بطولة كأس العرب في آخر نسخة لها 2022، في مدينة أبها السعودية.

 

 

منتخب مصر اتحاد الكرة الاتحاد العربي كأس العرب

