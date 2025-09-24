أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، عن اتفاق اتحاد الكرة مع منتخب الجزائر لإقامة مباراتين وديتين خلال شهر نوفمبر المقبل استعدادا لبطولة كأس العرب.

وكان منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان قد لعب مباراتين ضد منتخب تونس وحقق الفوز فيهما، خلال الأجندة الدولية الماضية، وذلك استعدادا للمشاركة في كأس العرب التي ستقام في قطر.

وقال حلمي طولان في تصريحات عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "تجربتي المغرب والبحرين مهمة للمنتخب بعد نجاح المعسكر الأول والذي لعبنا خلاله مباراتين ضد منتخب تونس".

وأضاف: "برنامج الاعداد يسير وفق البرنامج المعد سلفا بنجاح في ظل الدعم الذي يلقاه المنتخب من اتحاد الكره برئاسة هاني أبوريدة".

وأكمل: "اتحاد الكرة اتفق مع منتخب الجزائر على إقامة مباراتين وديتين في مصر خلال أجندة شهر نوفمبر المقبل، وهو أفضل إعداد لكأس العرب".

وواصل: "باب المنتخب سيظل مفتوحا أمام جميع اللاعبين في مصر، وجميع اللاعبين التزموا خلال المعسكر خاصة وأن عدد كبير منهم لهم خبرات دولية كبيرة".

وأنهى مدرب منتخب مصر الثاني: "أتابع كل مباريات الدوري الممتاز للاطمئنان على العناصر التي كانت موجودة بالإضافة إلى محاولة اكتشاف عناصر جديدة تحسبًا لجميع الظروف".