منتخب مصر المشارك في كأس العرب يصل المغرب

وصلت بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء – كازابلانكا، وذلك لمواجهة منتخب المغرب وديًا.

ويخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب مباراتين وديتين أمام المغرب والبحرين يومي 9 و12 أكتوبر الجاري.

ويقود حلمي طولان، منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود حمدي الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد ميسي، كريم حافظ، مصطفى شلبي

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.

وشهدت القائمة ظهور سام مرسي الذي لا يرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد فسخ عقده مع نادي الكويت، بالإضافة إلى ياسين مرعي ومحمد شريف ثنائي الأهلي.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حلمي طولان للمشاركة في بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.