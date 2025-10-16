يدرس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الاعتماد على منتخب الرديف في بطولة كأس العرب 2025، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وينافس منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة بنسخة العام الحالي من كأس العرب، إلى جوار مصر والأردن والفائز في مباراة الكويت وموريتانيا بالدور التمهيدي.

ووفقا لما ذكره موقع "الإمارات اليوم"، فإن اتحاد الكرة الإماراتي سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية مشاركة "الأبيض" في كأس العرب بمنتخب رديف وليس المنتخب الأول.

ويستعد المنتخب الإماراتي لمواجهة نظيره العراقي يومي 13 و18 نوفمبر المقبل في الملحق الآسيوي الثاني بتصفيات كأس العالم 2026، الذي يتأهل الفائز منه للمشاركة في الملحق العالمي.