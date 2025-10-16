المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

- -
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

- -
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

- -
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

منافس مصر.. الاتحاد الإماراتي يدرس المشاركة في كأس العرب بالمنتخب الرديف

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:43 م 16/10/2025
منتخب الإمارات

منتخب الإمارات

يدرس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الاعتماد على منتخب الرديف في بطولة كأس العرب 2025، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وينافس منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة بنسخة العام الحالي من كأس العرب، إلى جوار مصر والأردن والفائز في مباراة الكويت وموريتانيا بالدور التمهيدي.

ووفقا لما ذكره موقع "الإمارات اليوم"، فإن اتحاد الكرة الإماراتي سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية مشاركة "الأبيض" في كأس العرب بمنتخب رديف وليس المنتخب الأول.

ويستعد المنتخب الإماراتي لمواجهة نظيره العراقي يومي 13 و18 نوفمبر المقبل في الملحق الآسيوي الثاني بتصفيات كأس العالم 2026، الذي يتأهل الفائز منه للمشاركة في الملحق العالمي.

منتخب مصر منتخب الإمارات كأس العرب

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

