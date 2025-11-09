المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تواجد بنشرقي والكرتي وبنتايك.. قائمة منتخب المغرب للمحليين لمعسكر نوفمبر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

03:22 م 09/11/2025
بنشرقي منتخب المغرب

أشرف بنشرقي - لاعب منتخب المغرب

تواجد ثلاثي الدوري المصري أشرف بنشرقي ومحمود بنتايك ووليد الكرتي، لاعبو الأهلي والزمالك وبيراميدز على الترتيب في قائمة منتخب المغرب للمحليين.

وأعلن طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب، قائمة اللاعبين لمعسكر نوفمبر الجاري.

ويستعد منتخب المغرب المشارك في كأس العرب لإقامة معسكره خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثي الدوري المصري محمود بنتايك، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، ووليد الكرتي، لاعب فريق بيراميدز، وأشرف بنشرقي، جناح النادي الأهلي.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب، مهدي بنعبيد، رشيد غانيمي.

في الدفاع: الهيثم منعوت، حمزة الموساوي، مروان لودني، يونس عبد الحميد، أنس باش، محمد أبو الصو، محمد مفيد، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، محمود بنتايك.

في الوسط: أيوب خيري، خالد أيت أوخران، محمد ربيح رحيمات، صابر بوقرين، أشرف المحيضي، وليد الكرتي.

الهجوم: يوسف المهري، مؤمن شير، حمزة خابا، عبد الرزاق حمد الله، كريم البركاوي، وليد أزارو، طارق تيسودالي، أسامة طنان، الحسن إمراء، أشرف بنشرقي.

منتخب المغرب كأس العرب أشرف بنشرقي وليد الكرتي بنتايك

