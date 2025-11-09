تواجد ثلاثي الدوري المصري أشرف بنشرقي ومحمود بنتايك ووليد الكرتي، لاعبو الأهلي والزمالك وبيراميدز على الترتيب في قائمة منتخب المغرب للمحليين.

وأعلن طارق السكتيوي، المدير الفني لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب، قائمة اللاعبين لمعسكر نوفمبر الجاري.

ويستعد منتخب المغرب المشارك في كأس العرب لإقامة معسكره خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثي الدوري المصري محمود بنتايك، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، ووليد الكرتي، لاعب فريق بيراميدز، وأشرف بنشرقي، جناح النادي الأهلي.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب، مهدي بنعبيد، رشيد غانيمي.

في الدفاع: الهيثم منعوت، حمزة الموساوي، مروان لودني، يونس عبد الحميد، أنس باش، محمد أبو الصو، محمد مفيد، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، محمود بنتايك.

في الوسط: أيوب خيري، خالد أيت أوخران، محمد ربيح رحيمات، صابر بوقرين، أشرف المحيضي، وليد الكرتي.

الهجوم: يوسف المهري، مؤمن شير، حمزة خابا، عبد الرزاق حمد الله، كريم البركاوي، وليد أزارو، طارق تيسودالي، أسامة طنان، الحسن إمراء، أشرف بنشرقي.