برجاء إدخال نص صحيح
رسميا.. استاد القاهرة يستضيف مباراتي منتخب مصر الثاني ضد الجزائر

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:41 م 11/11/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراتين الوديتين لمنتخب مصر الثاني، الذي يشارك في بطولة كأس العرب 2025، أمام نظيره الجزائري، على استاد القاهرة.

وقال الاتحاد في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: "يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراتي منتخب مصر المشارك في كأس العرب الوديتين أمام نظيره الجزائري، ضمن استعدادات المنتخب لخوض منافسات بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل".

وكان مصدر قد أوضح سابقا في تصريحات خاصة ليلا كورة، أنه بعد تدخل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تم نقل مباريات منتخب مصر الثاني من استاد السلام لاستاد القاهرة.

حلمي طولان يضم ثلاثيا جديدا لقائمة منتخب مصر الثاني

ويستعد المنتخب المصري الثاني لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري يومي 14 و 17 نوفمبر الحالي، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وينافس المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم الأردن والإمارات والمتأهل من الكويت وموريتانيا.

جدول مباريات اليوم 

منتخب مصر استاد القاهرة كأس العرب

