كشف حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، سبب استبدال لاعبي بيراميدز خلال المعسكر الجاري، موضحًا الاتفاق المبرم مع السماوي بسبب تعارض المواعيد.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، استدعاء الثلاثي رجب نبيل، وكريم الدبيس، وحسام حسن، للانضمام إلى معسكر الفراعنة الجاري بدلًا من لاعبي بيراميدز.

توضيح منتخب مصر

استهل حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، تصريحاته لـ"يلا كورة"، قائلًا: "عقدنا اتفاقًا مع نادي بيراميدز بسبب تعارض مواعيد الفريق مع منافسات كأس العرب".

وتابع: "بيراميدز لديه مباراة يوم 13 ديسمبر في كأس إنتركونتيننتال وأخرى محتملة يوم 17، وبالتالي كانوا في حاجة لتواجد اللاعبين خلال تلك الفترة".

وأكمل: "مباريات منتخب مصر في كأس العرب أيام 2 و6 و9 في الدور الأول من البطولة، واتفقنا مع بيراميدز على ضم رباعي وحال نجحنا في الصعود عقب الجولة الثانية سنحتفظ بثنائي فقط ويعود الثنائي الآخر للنادي".

وأتم: "واتفقنا أيضًا حال لم توافق رابطة الأندية على تأجيل مواجهتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت في الدوري، فلن نضم لاعبي بيراميدز إذ سيكون هناك صعوبة في ضمهم بسبب تعارض المواعيد".

تعارض المواعيد

يشارك منتخب مصر بقيادة حلمي طولان، في بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر ذاته.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره كهرباء الإسماعيلية يوم 3 ديسمبر، بينما يصطدم بمنافسه بتروجيت في السادس من الشهر ذاته، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويظهر تعارض المواعيد بشكل واضح، مما يعني صعوبة مشاركة لاعبي بيراميدز رفقة منتخب مصر في كأس العرب المقرر إقامته في ديسمبر.

في سياق متصل، يخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب، مواجهتين وديتين أمام نظيره الجزائر، يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن معسكره التحضيري، ويستضيف المباراتين ملعب القاهرة الدولي.