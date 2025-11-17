يدخل منتخب مصر الثاني المرحلة الأخيرة في رحلة استعدادته لبطولة كأس العرب 2025، أمام نظيره منتخب الجزائر "الرديف" في مواجهتين وديتين، على استاد القاهرة الدولي.

وتأتي المواجهتين الوديتين في إطار استعدادات منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس العرب، بقيادة المدير الفني حلمي طولان، حيث سيبدأ الفراعنة رحلتهم في البطولة بمطلع ديسمبر المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع الجزائر، في تمام الرابعة عصرًا، اليوم الجمعة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في مواجهة سيديرها الحكم أحمد الغندور.

قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهة الجزائر الودية قبل كأس العرب

وتضم قائمة منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، خلال معسكر نوفمبر الحالي كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد - علي لطفي - محمد بسام

في خط الدفاع: رجب نبيل - كريم الدبيس - أحمد هاني - كريم العراقي - يحيى زكريا - كريم فؤاد - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - هادي رياض - عمر فايد

في خط الوسط: محمد عادل - محمد النني - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - مصطفى سعد – إسلام سمير - محمد مسعد - إسلام عيسى

في خط الهجوم: محمد شريف - أحمد ياسر ريان - حسام حسن

ويفتقد منتخب مصر لخدمات لاعبي نادي بيراميدز، بسبب تعارض جدول مباريات الفريق في الدوري مع موعد مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العرب، حيث يواجه بيراميدز كلا من كهرباء الإسماعيلية وبتروجت يومي 3 و6 ديسمبر المقبل.

وكشف منتخب مصر "ب" عن استبعاد الثلاثية: عمرو السولية، أحمد ربيع ومصطفى شلبي من قائمة المعسكر الحالي، بعدما تبين من الفحص الطبي إصابتهم قبل الدخول للمعسكر

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا، وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة برفقة الأردن والإمارات، والمتأهل من لقاء الملحق بين الكويت وموريتانيا.

وفي المقابل أعلن مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر "الرديف" القائمة الرسمية التي ستخوض مواجهتي منتخب مصر الثاني في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب 2025.

وضمت القائمة عبد الرحيم دغموم المحترف بالدوري المصري، بصفوف فريق المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى إسلام سليماني الهداف التاريخي لكتيبة "الخضر"، وعدة أسماء آخرى أبرزها عادل بولبينة وسفيان بن دبكة.

للتعرف على قائمة الجزائر كاملة اضغط هنا

ويأمل منتخب مصر في الاستفادة من التجربة الودية ضد محاربي الصحراء، وذلك للاستعداد بشكل قوي لبطولة كأس العرب، واستقرار الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان على القائمة المشاركة في المسابقة.

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة منتخب مصر الثاني مع الجزائر عبر شبكة قنوات أون سبورت.

بطاقة المباراة

الحدث: مواجهة ودية استعدادًا لكأس العرب

الفريقين: منتخب مصر الثاني ضد منتخب الجزائر الرديف

الموعد: الجمعة 14 نوفمبر

التوقيت: الرابعة عصرًا

الحكم: أحمد الغندور

الملعب: استاد القاهرة

القناة الناقلة: أون سبورت2.