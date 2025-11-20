المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
بمشاركة منتخب مصر الثاني.. أبو ظبي الرياضية تعلن رسميا نقل مباريات كأس العرب 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:22 م 20/11/2025
منتخب مصر الثاني

صورة من مباراة منتخب مصر الثاني في ودية الجزائر

أعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية مساء اليوم الخميس، الحصول على حقوق نقل مباريات بطولة كأس العرب 2025.

ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العرب 2025 خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأشار الحساب الرسمي لقنوات أبو ظبي الرياضية إلى أن جميع مباريات البطولة العربية سيتم نقلها على قناة أبو ظبي.

ويشارك في كأس العرب 16 منتخباً من العالم العربي يتنافسون من أجل الفوز بلقب البطولة، التي تستعد قطر لاحتضانها للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حققت استضافة مبهرة في عام 2021.

وسيخوض منتخب مصر منافسات مسابقة كأس العرب، بالمنتخب الثاني، على أن يقوده فنيًا حلمي طولان، في جهاز فني مؤقت خلال البطولة فقط.

قرعة كأس العرب

وجاءت مجموعات كأس العرب 2025 بالكامل، على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: قطر - تونس - (سوريا أو جنوب السودان) - (فلسطين أو ليبيا).

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - (عمان أو الصومال) - (اليمن أو جزر القمر).

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - (الكويت أو موريتانيا).

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - (البحرين أو جيبوتي) - (لبنان أو السودان).

تبلغ إجمالي الجوائز المالية للنسخة المقبلة من كأس العرب، حوالي 36.5 ملايين دولار.

وأسفرت القرعة على أن المباراة الافتتاحية ستجمع بين منتخب قطر ضد الفائز من لقاء التصفيات بين فلسطين وليبيا، يوم 1 ديسمبر المقبل.

مصر الثاني
مصر الثاني
أخبار إحصائيات
حلمي طولان أبو ظبي الرياضية كأس العرب 2025 منتخب مصر الثاني

