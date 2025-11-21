علق محمد مسعد جناح نادي مودرن سبورت، على استبعاده من قائمة منتخب مصر الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب بقطر.

وكتب مسعد عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله تعبت واجتهدت، ومحصلش نصيب الحمد لله على كل شيء، ربنا يعوضني خير".

وكان مسعد قد تواجد في قائمة الفراعنة تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان، خلال معسكر شهر نوفمبر الجاري، حيث شارك في مواجهتي الجزائر الوديتين.

ودخل مسعد المواجهة الأولى كبديل في الشوط الثاني، بينما بدأ المباراة الثانية بصفة أساسية.

ولعب الجناح الشاب صاحب الـ 24 عامًا، 11 مباراة هذا الموسم مع فريقه مودرن سبورت، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

