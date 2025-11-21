المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عقب استبعاده من قائمة منتخب مصر لكأس العرب.. محمد مسعد: تعبت واجتهدت

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:14 م 21/11/2025
محمد مسعد بقميص منتخب مصر الثاني

محمد مسعد بقميص منتخب مصر الثاني

علق محمد مسعد جناح نادي مودرن سبورت، على استبعاده من قائمة منتخب مصر الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب بقطر.

وكتب مسعد عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله تعبت واجتهدت، ومحصلش نصيب الحمد لله على كل شيء، ربنا يعوضني خير".

وكان مسعد قد تواجد في قائمة الفراعنة تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان، خلال معسكر شهر نوفمبر الجاري، حيث شارك في مواجهتي الجزائر الوديتين.

ودخل مسعد المواجهة الأولى كبديل في الشوط الثاني، بينما بدأ المباراة الثانية بصفة أساسية.

ولعب الجناح الشاب صاحب الـ 24 عامًا، 11 مباراة هذا الموسم مع فريقه مودرن سبورت، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

للتعرف على قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب اضغط هنا

مصر الثاني
مصر الثاني
أخبار إحصائيات
حلمي طولان محمد مسعد منتخب مصر الثاني

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg