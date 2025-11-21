أكد نادي بيراميدز، أنه لن يفرط في خدمات أي لاعب خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم وليد الكرتي، بعد اختياره في قائمة منتخب المغرب المشاركة ببطولة كأس العرب.

وقال مصدر داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لدينا مباريات هامة خلال الفترة المقبلة، سواء في الدوري أو بطولة كأس الإنتركونتيننتال، كما نعاني من بعض الغيابات والإصابات".

وتابع: "بطولة كأس العرب غير مدرجة في الأجندة الدولية، وتوقيت البطولة يأتي في نفس توقيت مباريات هامة للأندية، وعلى الاتحادات مراعاة ذلك".

وأوضح: "بيراميدز لن يفرط في أي لاعب، الكرتي سيظل معنا ولن ينضم لمنتخب المغرب، كما هو حال باقي عناصر الفريق".

وكان طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب المشارك في كأس العرب، قد أعلن قائمة كتيبة أسود الأطلس، والتي ضمت 3 محترفين من الدوري المصري، وهم وليد الكرتي، محمود بنتايك وأشرف بنشرقي.

وتضم قائمة المغرب 26 لاعبًا، مما يسمح لهم باستبعاد 3 لاعبين، حيث تضم قائمة البطولة الأساسية 23 لاعبًا، مع وجود ثلاثي في القائمة الاحتياطية.

كما كشف حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، عن سبب استبعاد لاعبي بيراميدز من قائمة الفراعنة، بسبب تعارض المواعيد مع مواجهتي بتروجت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري.

كما يمتلك بيراميدز مواجهة هامة يوم 13 ديسمبر في كأس إنتركونتيننتال، وأخرى محتملة يوم 17 من الشهر ذاته.