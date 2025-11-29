المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

أحمد حسن: واجهنا صعوبات كثيرة قبل كأس العرب.. والبطولة فرصة لإثبات الذات

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

04:42 م 29/11/2025
أحمد حسن وحلمي طولان- منتخب مصر الثاني

أحمد حسن وحلمي طولان- منتخب مصر الثاني

أكد أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني أنهم يطمحون في حصد لقب بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الأردن والإمارات والكويت.

ويدخل المنتخب المصري، بقيادة المدرب المخضرم حلمي طولان، البطولة مدعومًا بسجل مشّرف في كأس العرب، حيث ستكون هذه هي المشاركة السادسة له ، وسبق له التتويج باللقب عام 1992.

طالع مجموعات بطولة كأس العرب من هنا

أحمد حسن: متحمسون للمشاركة في كأس العرب

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر الموقع الرسمي للفيفا:"نحن متحمسون للغاية ومستعدون للمشاركة في البطولة، ونسعى للمنافسة بقوة على اللقب، استعداداتنا كانت جيدة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وأضاف :"طموحنا بالتأكيد هو التتويج باللقب، وهو طموح مشروع لجميع المنتخبات المشاركة، لكن هدفنا واضح وهو المنافسة على البطولة والفوز بها".

طالع كل جديد عن كأس العرب من هنا

صعوبات تكوين المنتخب الثاني

وأكمل :"واجهنا بعض الصعوبات في مرحلة تكوين المنتخب بسبب عدة ظروف، لكننا نثق تماما في جميع اللاعبين، فجميع لاعبي مصر مميزون وقادرون على تقديم الأفضل، وكما ذكرت، هدفنا هو المنافسة على اللقب والوصول للمكانة الطبيعية التي تليق بمنتخب مصر".

وأشار حسن إلى أن المنتخب المصري واجه بعض الصعوبات أثناء الاستعدادا للمشاركة في البطولة، قائلًا: "قد تكون ظروف هذا المنتخب صعبة بعض الشيء، لأنه تم تكوينه خلال ثلاثة أشهر فقط، وقد استعدّينا بخوض ست مباريات ودية، مباراتان أمام تونس، ومباراتان أمام الجزائر، ومباراة أمام المغرب وأخرى أمام البحرين، وحققنا نتائج إيجابية، إذ فزنا في 4 مباريات، وتعادلنا في واحدة، وخسرنا أخرى".

وتابع: "رغم ذلك واجهنا بعض التحديات، خاصة بعد غياب لاعبي بيراميدز الذين كانوا يشكلون ستة أو سبعة عناصر أساسية، وهو ما أثر علينا نوعا ما، لكننا نثق تماما في اللاعبين المتواجدين، وجميعهم على قدر المسؤولية".

وعن منافسي المنتخب المصري في المجموعة، قال أحمد حسن:"جميع منتخبات المجموعة مميزة ولها تاريخ، الأردن تأهلت إلى كأس العالم وتمتلك منتخبا قويا، والإمارات كذلك من المنتخبات المميزة، وحتى الكويت تقدم مستويات جيدة، لذلك، فالمجموعة بالتأكيد ليست سهلة، والجميع يجتهد ويستعد بالشكل الأمثل".

كأس العرب فرصة لإثبات الذات

وعند سؤاله عن النصحية التي سيعطيها للاعبين قبل البطولة بصفته أحد نجوم الجيل الذهبي لمنتخب مصر وحقق العديد من الإنجازات والألقاب، أكد أحمد حسن، قائلًا:"اخترنا أفضل اللاعبين والأنسب للمنتخب، وتعد هذه البطولة فرصة حقيقية لإثبات الذات، ولمن لم يحصل على فرصة الظهور من قبل ليؤكد وجوده وقدراته، فمثل هذه البطولات تكون غالبا منصة لظهور نجوم جدد، كما حدث مع محمد عبدالمنعم وغيره من اللاعبين الذين تألقوا مع كارلوس كيروش (مدرب منتخب مصر الأسبق)".

وأتم: "نحن أيضا نمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة والمستوى المميز، ورسالتي للاعبين هي ضرورة التركيز وبذل قصارى جهدهم، وأن يدركوا أنهم يمثلون منتخبا هو الأفضل أفريقيا وعربيا".

أحمد حسن حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني مباريات منتخب مصر مباريات كأس العرب

