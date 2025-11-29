المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حلمي طولان ليلا كورة: نثق في العناصر التي اخترناها لكأس العرب.. ولدينا روح غير عادية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:55 م 29/11/2025
حلمي طولان

حلمي طولان

حوار – محمد الجزار

أكد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، المشارك في بطولة كأس العرب، أنه يثق بصورة كبيرة في العناصر التي اختارها للمشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أن الروح الجيدة بين اللاعبين والجهاز الفني تنعكس على الأداء داخل الملعب.

وقال حلمي طولان في تصريحات خاصة ليلا كورة: "هذه النسخة ستكون مختلفة عما حدث في عام 1998 بمنتخب الشباب، لأننا واجهنا حين ذلك المنتخبات التي شاركت بالصف الأول".

وتابع: "حالة اللاعبين في المنتخب الحالي مختلفة عن أي وقت مضى، وعن أي منتخب موجود، هناك روح غير عادية، تشعر أننا أسرة واحدة جميعًا كلاعبين وجهاز فني أيضًا، وهذا ينعكس على الأداء داخل الملعب".

وأكمل: "نحن ثقتنا كبيرة في جميع العناصر، التي قمنا باختيارها بعناية فائقة، هناك ثقة كبيرة من الجماهير في منتخبنا".

وأوضح: "قدمنا مباريات تجريبية على مستوى عالي، واجهنا منتخبات قوية للغاية من شمال أفريقيا، وأفضل شيء هو أن نقوم بالإعداد بصورة جيدة، لنظهر انطباعًا جيدًا عن هذا الفريق".

وواصل: "أنا لدي شعور مؤكد أن اللاعبين سيقدمون أداء محترم، سوف يسعد الجماهير المصرية".

وأتم: "أشكر الجالية المصرية في قطر، وهم ثاني أكثر جالية حصولًا على التذاكر، وهذا أمر أسعدنا للغاية، بوجود ظهير جماهيري يساندنا في هذه البطولة، وأشكرهم أيضًا على الاستقبال وما سيقدموه خلال المباريات المقبلة".

مباراة مصر الثاني القادمة
حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

