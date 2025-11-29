وافق نادي بيراميدز، على مروان حمدي مهاجم الفريق، إلى منتخب مصر الثاني، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

وتستضيف قطر، النسخة الثانية من بطولة كأس العرب للمنتخبات والتي تقام خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة المنتخب المصري.

وعلى الرغم من ارتباط نادي بيراميدز بخوض مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجت المؤجلتان من مسابقة الدوري والمحدد لهما يومي 3 و6 ديسمبر، ورغم الإصابات والغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق إلا أن إدارة نادي بيراميدز قررت دعم المنتخب المصري بمروان حمدي.

وجاء قرار انضمام مروان حمدي وفقا لاختيار حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الوطني والرغبة الكبيرة في ضم اللاعب، وهو ما تم الاتفاق عليه بين إدارة نادي بيراميدز والكابتن أحمد حسن مدير المنتخب الوطني المشارك بكأس العرب للمنتخبات بقطر.

ومن المنتظر أن يطير اللاعب للدوحة فور عودة بعثة بيراميدز ظهر الغد للقاهرة قادمة من زامبيا.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، بجوار كل من، الأردن، والإمارات، والكويت.