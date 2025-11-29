المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

0 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

1 0
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
19:00
كالياري

كالياري

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

3 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 2
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

2 1
19:30
الشباب

الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بيراميدز يوافق على انضمام مروان حمدي لمنتخب مصر في كأس العرب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:35 م 29/11/2025
مروان حمدي

مروان حمدي

وافق نادي بيراميدز، على مروان حمدي مهاجم الفريق، إلى منتخب مصر الثاني، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025.

وتستضيف قطر، النسخة الثانية من بطولة كأس العرب للمنتخبات والتي تقام خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة المنتخب المصري.

وعلى الرغم من ارتباط نادي بيراميدز بخوض مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجت المؤجلتان من مسابقة الدوري والمحدد لهما يومي 3 و6 ديسمبر، ورغم الإصابات والغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق إلا أن إدارة نادي بيراميدز قررت دعم المنتخب المصري بمروان حمدي.

وجاء قرار انضمام مروان حمدي وفقا لاختيار حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الوطني والرغبة الكبيرة في ضم اللاعب، وهو ما تم الاتفاق عليه بين إدارة نادي بيراميدز والكابتن أحمد حسن مدير المنتخب الوطني المشارك بكأس العرب للمنتخبات بقطر.

ومن المنتظر أن يطير اللاعب للدوحة فور عودة بعثة بيراميدز ظهر الغد للقاهرة قادمة من زامبيا.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، بجوار كل من، الأردن، والإمارات، والكويت.

مباراة مصر الثاني القادمة
كأس العرب بيراميدز مروان حمدي منتخب مصر الثاني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    7
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

