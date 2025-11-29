رباعي الأهلي ينضم لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العرب

وصل رباعي النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، محمد شريف، كريم فؤاد، وياسين مرعي إلى مقر بعثة منتخب مصر، المشارك في كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة.

وانضم نجوم القلعة الحمراء لمعسكر الفراعنة، عقب نهاية مشاركتهم مع الأهلي في مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا، قبل انطلاق بطولة كأس العرب، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكان في استقبال اللاعبين عند وصولهم، إداري المنتخب، أيمن حافظ، الذي أنهى كل إجراءات انضمامهم للبعثة.

ويستعد منتخب مصر الثاني لافتتاح مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الكويت، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة الأولى بدور المجموعات.