كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 2
22:00
فولهام

فولهام

الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

1 0
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

4 1
19:30
الشباب

الشباب

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

1 4
19:30
نيوكاسل

نيوكاسل

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

رباعي الأهلي ينضم لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العرب

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:23 م 29/11/2025
43

رباعي الأهلي ينضم لبعثة منتخب مصر في كأس العرب

وصل رباعي النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، محمد شريف، كريم فؤاد، وياسين مرعي إلى مقر بعثة منتخب مصر، المشارك في كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة.

وانضم نجوم القلعة الحمراء لمعسكر الفراعنة، عقب نهاية مشاركتهم مع الأهلي في مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا، قبل انطلاق بطولة كأس العرب، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكان في استقبال اللاعبين عند وصولهم، إداري المنتخب، أيمن حافظ، الذي أنهى كل إجراءات انضمامهم للبعثة.

ويستعد منتخب مصر الثاني لافتتاح مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الكويت، يوم الثلاثاء المقبل، في المباراة الأولى بدور المجموعات.

مباراة مصر الثاني القادمة
الأهلي كأس العرب منتخب مصر الثاني

