للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

هاني أبو ريدة يجتمع بـ لاعبي منتخب مصر الثاني في قطر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:46 م 29/11/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

حرص هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني، المشارك في كأس العرب، وذلك فور وصوله إلى الدوحة.

وتنطلق بطولة كأس العرب في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وأكد أبو ريدة، على أهمية بطولة كأس العرب، وضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج خلال منافسات البطولة.

كما أكد أبوريدة، على ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، مشددًا على قدرتهم تقديم مستويات تليق بالكرة المصرية وترضي جماهيرها.

وشهد اللقاء كل من، مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد، وحسن فريد، رئيس البعثة، وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، وحلمي طولان، المدير الفني، وأحمد حسن، مدير المنتخب، إلى جانب أعضاء الجهازين الإداري والطبي.

وكان المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب قد أدى مرانه اليوم، وسط حماس كبير من اللاعبين، قبل ساعات من انطلاق منافسات البطولة.

ويلعب منتخب مصر أمام الكويت، يوم 2 ديسمبر المقبل في الجولة الأولى.

ويلعب منتخب مصر، ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، التي تضم كل من، الأردن، والإمارات، والكويت.

 

مباراة مصر الثاني القادمة
حلمي طولان هاني أبو ريدة كأس العرب 2025 منتخب مصر الثاني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    7
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

