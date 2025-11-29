هاني أبو ريدة يجتمع بـ لاعبي منتخب مصر الثاني في قطر

حرص هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني، المشارك في كأس العرب، وذلك فور وصوله إلى الدوحة.

وتنطلق بطولة كأس العرب في الأول من ديسمبر المقبل، وتستمر حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وأكد أبو ريدة، على أهمية بطولة كأس العرب، وضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج خلال منافسات البطولة.

كما أكد أبوريدة، على ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، مشددًا على قدرتهم تقديم مستويات تليق بالكرة المصرية وترضي جماهيرها.

وشهد اللقاء كل من، مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد، وحسن فريد، رئيس البعثة، وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، وحلمي طولان، المدير الفني، وأحمد حسن، مدير المنتخب، إلى جانب أعضاء الجهازين الإداري والطبي.

وكان المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب قد أدى مرانه اليوم، وسط حماس كبير من اللاعبين، قبل ساعات من انطلاق منافسات البطولة.

ويلعب منتخب مصر أمام الكويت، يوم 2 ديسمبر المقبل في الجولة الأولى.

ويلعب منتخب مصر، ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، التي تضم كل من، الأردن، والإمارات، والكويت.