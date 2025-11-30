رباعي الزمالك ينضم إلى منتخباتهم في كأس العرب

غادر رباعي نادي الزمالك معسكر الفريق في جنوب أفريقيا للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية المشاركة في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وكان نادي الزمالك قد تعادل بالأمس أمام كايزر تشيفز الجنوب 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمّت قائمة المغادرين كلًا من: محمود حمدي الونش ومحمد عواد المنضمين لمعسكر منتخب مصر الثاني، ومحمود بنتايك الظهير الأيسر المنضم لمنتخب المغرب، وعدي الدباغ للحاق ببعثة منتخب فلسطين.

وتوجه اللاعبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث من المنتظر وصولهم عصر اليوم للانتظام رسميًا في معسكرات منتخباتهم استعدادًا للمباريات المقبلة.

وتقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، احتجاجًا على حكم مباراة كايزر تشيفز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، بجانل كل من، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والمصري البورسعيدي، وزيسكو الزامبي.