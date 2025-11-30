المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رباعي الزمالك ينضم إلى منتخباتهم في كأس العرب

محمد خيري

كتب - محمد خيري

12:39 م 30/11/2025
الزمالك

الزمالك

غادر رباعي نادي الزمالك معسكر الفريق في جنوب أفريقيا للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية المشاركة في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وكان نادي الزمالك قد تعادل بالأمس أمام كايزر تشيفز الجنوب 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمّت قائمة المغادرين كلًا من: محمود حمدي الونش ومحمد عواد المنضمين لمعسكر منتخب مصر الثاني، ومحمود بنتايك الظهير الأيسر المنضم لمنتخب المغرب، وعدي الدباغ للحاق ببعثة منتخب فلسطين.

وتوجه اللاعبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث من المنتظر وصولهم عصر اليوم للانتظام رسميًا في معسكرات منتخباتهم استعدادًا للمباريات المقبلة.

وتقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، احتجاجًا على حكم مباراة كايزر تشيفز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، بجانل كل من، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والمصري البورسعيدي، وزيسكو الزامبي.

الزمالك الكونفدرالية كأس العرب كايزر تشيفز

