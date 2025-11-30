المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس مصر
إنبي

إنبي

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 2
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

دوري أبطال أفريقيا
ستاد مالي

ستاد مالي

2 0
18:00
سيمبا

سيمبا

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

أرقام قمصان منتخب مصر في كأس العرب (صور)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:38 م 30/11/2025
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدرب حلمي طولان، على قائمة الفريق النهائية التي ستخوض منافسات كأس العرب، التي تستضيفها قطر للمرة الثانية على التوالي.

ويشارك منتخب مصر في كأس العرب، المقرر إقامته في قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر 2025، ويتواجد الفراعنة في المجموعة الثالثة رفقة الأردن، والكويت، والإمارات.

طالع أرقام قمصان منتخب مصر المشارك في كأس العرب من هنا، أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب

أجرى حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، تعديلًا على قائمته المستدعاة لخوض منافسات البطولة التي تضم المنتخبات العربية، قبل أيام من انطلاق المسابقة.

واستدعى منتخب مصر، مروان حمدي لاعب بيراميدز، للانضمام إلى بعثة الفريق في قطر من أجل المشاركة مع الفراعنة خلال بطولة كأس العرب، بعد مفاوضات جرت بين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ومسؤولي النادي السماوي، ليحل بدلًا من أحمد عاطف.

كان من المقرر أن يستدعي منتخب مصر، رباعي فريق بيراميدز لمساندة الفراعنة خلال بطولة كأس العرب، إلا أن النادي السماوي لديه ارتباطات محلية وقارية، إذ سيواجه كهرباء الإسماعيلية وبتروجيت بالدوري، بالإضافة إلى مباراة لاحقة في كأس إنتركونتيننتال.

وأكد بيراميدز خلال بيان إعلامي، إرسال مروان حمدي لتدعيم صفوف منتخب مصر، خلال المشاركة المرتقبة بكأس العرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام، محمد عواد، علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد، هادي رياض، محمود حمدي الونش، رجب نبيل، ياسين مرعي.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، مصطفى سعد ميسي، ميدو جابر، إسلام عيسى.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، محمد شريف، حسام حسن، مروان حمدي.

مباراة مصر الثاني القادمة
منتخب مصر مصر حلمي طولان كأس العرب قائمة منتخب مصر

appimg