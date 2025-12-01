المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
5 مشاركات ولقب واحد.. تاريخ منتخب مصر في كأس العرب

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:54 ص 01/12/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

يستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في كأس العرب 2025، التي تقام في قطر بين يومي 1 و18 من شهر ديسمبر الحالي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر في وقت سابق تكوين منتخب يقوده حلمي طولان كمدير فني بسبب مشاركة المنتخب المصري الأول في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، التي تنطلق يوم 21 ديسمبر.

وينافس المنتخب المصري الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العرب 2025، إلى جوار منتخبات الكويت والإمارات والأردن.

وقبل انطلاق مشوار مصر في كأس العرب 2025، نلقي الضوء فيما يلي على تاريخ "الفراعنة" في البطولة.

تاريخ منتخب مصر في كأس العرب

سبق أن شارك المنتخب المصري في 5 نسخ بكأس العرب، حقق خلالها اللقب مرة واحدة.

ولم يسجل منتخب مصر حضوره في النسخ الأولى للبطولة، وكان الظهور الأول له عام 1988، حين خرج من نصف النهائي على يد نظيره السوري، ثم حصد المركز الثالث على حساب الأردن.

وفي نسخة عام 1992 حقق منتخب مصر اللقب على حساب السعودية، ليفوز بأول وآخر لقب عربي له حتى الآن.

وفي نسخة 1998 شاركت مصر بفريق تحت 21 عاما، الذي ودع البطولة من دور المجموعات، ولم يشارك في نسخة عام 2002 بالكويت.

بعد ذلك شاركت مصر بالمنتخب الأولمبي في نسخة 2012، الذي ودع البطولة من دور المجموعات.

وكانت آخر مشاركة قبل نسخة العام الحالي في عام 2021، والتي حصد فيها منتخب مصر المركز الرابع بعد أن خسر من نظيره القطري بضربات الترجيح في لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

سجل مشاركات مصر في كأس العرب

عام 1988 - المركز الثالث

عام 1992 - اللقب (المركز الأول)

عام 1998 - دور المجموعات

عام 2012 - دور المجموعات

عام 2021 - المركز الرابع

مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025

مصر × الكويت - 2 ديسمبر

مصر × الإمارات - 6 ديسمبر

مصر × الأردن - 9 ديسمبر

منتخب مصر كأس العرب منتخب مصر الثاني

