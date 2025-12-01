أكد المدير الفني حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، أن فريقه أصبح جاهزًا لخوض منافسات كأس العرب 2025.

ويفتتح المنتخب المصري مبارياته في كأس العرب 2025 عصر غدٍ الثلاثاء أمام الكويت، على أن يلتقي لاحقًا بكل من الأردن والإمارات في إطار دور المجموعات.

تصريحات طولان عن جاهزية منتخب مصر لكأس العرب

وقال حلمي طولان في تصريحات نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته على موقع فيسبوك: "خضنا مباريات ودية أمام تونس والمغرب والبحرين والجزائر في إعداد جيد لكأس العرب".

وأضاف: "استطعنا تكون فريق في أيام معدودة، وساعدني في ذلك اللاعبين الكبار أمثال عمرو السولية ومحمد النني".

وواصل طولان تصريحاته: "اخترنا لاعبين لديهم الرغبة في الظهور بشكل جيد، وهو ما شاهدناه في المباريات الودية لنلقى إشادة من الجمهور المصري".

وزاد: "ما ساعدني في تجهيز منتخب مصر هو استجابة اللاعبين رغم قصر المدة.. ركزت على الإعداد الذهني وشرح الجانب التكتيكي باستفاضة، بجانب العامل النفسي وضرورة شعور كل لاعب بقيمته في الفريق".

قبل أن يختتم: "النني والسولية ساعداني في استيعاب اللاعبين واحتضانهم، والعلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين أكثر من ممتازة على المستوى الفني والنفسي".