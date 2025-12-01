المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

- -
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

- -
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

طولان: النني والسولية ساعداني في تجهيز منتخب مصر لكأس العرب

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:46 م 01/12/2025
حلمي طولان

حلمي طولان - مدرب منتخب مصر في كأس العرب

أكد المدير الفني حلمي طولان، مدرب منتخب مصر الثاني، أن فريقه أصبح جاهزًا لخوض منافسات كأس العرب 2025.

ويفتتح المنتخب المصري مبارياته في كأس العرب 2025 عصر غدٍ الثلاثاء أمام الكويت، على أن يلتقي لاحقًا بكل من الأردن والإمارات في إطار دور المجموعات.

تصريحات طولان عن جاهزية منتخب مصر لكأس العرب

وقال حلمي طولان في تصريحات نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته على موقع فيسبوك: "خضنا مباريات ودية أمام تونس والمغرب والبحرين والجزائر في إعداد جيد لكأس العرب".

وأضاف: "استطعنا تكون فريق في أيام معدودة، وساعدني في ذلك اللاعبين الكبار أمثال عمرو السولية ومحمد النني".

وواصل طولان تصريحاته: "اخترنا لاعبين لديهم الرغبة في الظهور بشكل جيد، وهو ما شاهدناه في المباريات الودية لنلقى إشادة من الجمهور المصري".

وزاد: "ما ساعدني في تجهيز منتخب مصر هو استجابة اللاعبين رغم قصر المدة.. ركزت على الإعداد الذهني وشرح الجانب التكتيكي باستفاضة، بجانب العامل النفسي وضرورة شعور كل لاعب بقيمته في الفريق".

قبل أن يختتم: "النني والسولية ساعداني في استيعاب اللاعبين واحتضانهم، والعلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين أكثر من ممتازة على المستوى الفني والنفسي".

مباراة مصر الثاني القادمة
منتخب مصر حلمي طولان كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    7
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg