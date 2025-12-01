المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

- -
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

- -
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب المغرب: بنشرقي سيغيب عن أول مباراتين بكأس العرب

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:55 م 01/12/2025
بنشرقي

بنشرقي بقميص منتخب المغرب

ذكر المدير الفني طارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب الرديف، أن اللاعب أشرف بنشرقي سيغيب عن أول مباراتين في كأس العرب 2025 بسبب الإصابة.

ويشارك منتخب المغرب في منافسات كأس العرب ضمن المجموعة الثانية إلى جزر القمر وعمان والسعودية.

غياب بنشرقي عن منتخب المغرب

أكد السكتيوي أن بنشرقي لن يتمكن من المشاركة مع منتخب المغرب في أول مباراتين بكأس العرب، بسبب الإصابة.

وكان بنشرقي أصيب أثناء مشاركته مع الأهلي في مباراة التعادل (1-1) مع الجيش الملكي المغربي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وقال السكتيوي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء المغرب وجزر القمر: "أشرف بنشرقي سيغيب عن المباراتين الأولى والثانية لمنتخب المغرب في كأس العرب بسبب الإصابة".

وأضاف في سياق منفصل بحسب ما نقل موقع البطولة المغربي: "التألق في الأولمبياد ثم كأس أمم أفريقيا للمحليين يجعل الضغط أكبر على منتخب المغرب في كأس العرب، لكنه ليس ضغطًا سلبيًا".

وأكمل: "الضغط يتمثل في أننا نعرف ما الذي ينتظرنا، وأنه يجب أن نكون في الموعد، وأن نعرف قيمة تمثيل المغرب، وعلينا أن نخوض المباراة ونحن نعرف أن 40 مليون مغربي ينتظر الفرح والفخر".

ويغيب بنشرقي عن مباراتي المغرب ضد جزر القمر وعمان على الترتيب، على أن يعود أمام السعودية في ختام دور المجموعات بكأس العرب 2025.

مباراة المغرب الثاني القادمة
المغرب كأس العرب أشرف بنشرقي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    7
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg