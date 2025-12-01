مدرب المغرب: بنشرقي سيغيب عن أول مباراتين بكأس العرب

ذكر المدير الفني طارق السكتيوي، مدرب منتخب المغرب الرديف، أن اللاعب أشرف بنشرقي سيغيب عن أول مباراتين في كأس العرب 2025 بسبب الإصابة.

ويشارك منتخب المغرب في منافسات كأس العرب ضمن المجموعة الثانية إلى جزر القمر وعمان والسعودية.

غياب بنشرقي عن منتخب المغرب

أكد السكتيوي أن بنشرقي لن يتمكن من المشاركة مع منتخب المغرب في أول مباراتين بكأس العرب، بسبب الإصابة.

وكان بنشرقي أصيب أثناء مشاركته مع الأهلي في مباراة التعادل (1-1) مع الجيش الملكي المغربي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وقال السكتيوي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء المغرب وجزر القمر: "أشرف بنشرقي سيغيب عن المباراتين الأولى والثانية لمنتخب المغرب في كأس العرب بسبب الإصابة".

وأضاف في سياق منفصل بحسب ما نقل موقع البطولة المغربي: "التألق في الأولمبياد ثم كأس أمم أفريقيا للمحليين يجعل الضغط أكبر على منتخب المغرب في كأس العرب، لكنه ليس ضغطًا سلبيًا".

وأكمل: "الضغط يتمثل في أننا نعرف ما الذي ينتظرنا، وأنه يجب أن نكون في الموعد، وأن نعرف قيمة تمثيل المغرب، وعلينا أن نخوض المباراة ونحن نعرف أن 40 مليون مغربي ينتظر الفرح والفخر".

ويغيب بنشرقي عن مباراتي المغرب ضد جزر القمر وعمان على الترتيب، على أن يعود أمام السعودية في ختام دور المجموعات بكأس العرب 2025.