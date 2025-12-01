المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

- -
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

- -
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

عمرو السولية: الكل يعرف قيمة المنتخب.. ونتمنى إسعاد الشعب المصري

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:55 م 01/12/2025
عمرو السولية

عمرو السولية

تحدث عمرو السولية، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025، عن طموحات "الفراعنة" في البطولة.

ويشارك منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، في كأس العرب 2025، التي تقام في قطر بين يومي 1 و18 من شهر ديسمبر الحالي، بسبب مشاركة المنتخب المصري الأول في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، التي تنطلق يوم 21 ديسمبر.

ويبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة العربية بمواجهة نظيره الكويتي في الجولة الأولى من دور المجموعات، غدا الثلاثاء.

وقال السولية في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أنا سعيد بالتواجد مع المجموعة الحالية، الكل يعرف قيمة المنتخب، ولدينا الرغبة في تحقيق شيء لمصر والوصول لأبعد مدى في البطولة".

وأضاف: "نعلم جيدا أن المنافسة صعبة، ونحاول أن نكون على قدر الحدث. تواجدت في البطولة الماضية لكأس العرب، حققنا نتائج جيدة ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأوضح: "وجودي بجانب محمد النني أمر مهم، وليس جديدا على الجمهور المصري المساندة الكبيرة التي يقدمها للمنتخب، ما كان دافعا كبيرا للاعبين، خاصة المنضمين حديثا".

وأتم السولية تصريحاته قائلا: "نتمنى أن نكون على قدر الثقة وننجح في إسعاد الشعب المصري".

جدير بالذكر أن منتخب مصر ينافس في المجموعة الثالثة بكأس العرب 2025، التي تضم أيضا الإمارات والأردن بجانب الكويت.

منتخب مصر عمرو السولية كأس العرب

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    7
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

كأس العرب قطر 2025

تابع
