استقر الجهاز الفني لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب، بقيادة المدرب طارق السكتيوي، على استبعاد أشرف بنشرقي لاعب الأهلي، من قائمة أسود الأطلس لخوض منافسات البطولة، بسبب الإصابة.

وتعرض أشرف بنشرقي، للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي المغربي، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

بنشرقي خارج كأس العرب

رفع منتخب المغرب، أشرف بنشرقي من قائمة الفريق المشاركة في كأس العرب، قبل يوم من مباراة أسود الأطلس أمام جزر القمر، وذلك على خلفية إصابة لاعب الأهلي والتي ستمنعه من المشاركة مع الفريق.

واستدعى منتخب المغرب، منير شويعر لاعب نهضة بركان، لدخول قائمة الفريق لمنافسات كأس العرب، بدلًا من أشرف بنشرقي الذي يعاني من إصابة.

كان قد أكد أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، في وقت سابق، على شعور ينشرقي بآلام في أسفل عضلة الفخذ، موضحًا أنه سيخضع لفحوصات طبية، على أن يرسل التقرير الخاص باللاعب لمنتخب المغرب.

وكشف النادي الأهلي عبر حساباته الرسمية، اليوم الإثنين، عن تعرض أشرف بنشرقي للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، موضحًا أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي من أجل تأهيله.