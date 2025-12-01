المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

0 1
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

- -
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

0 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

شويعر بدلًا منه.. منتخب المغرب يستبعد أشرف بنشرقي من كأس العرب للإصابة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:58 م 01/12/2025
بنشرقي

أشرف بنشرقي

استقر الجهاز الفني لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب، بقيادة المدرب طارق السكتيوي، على استبعاد أشرف بنشرقي لاعب الأهلي، من قائمة أسود الأطلس لخوض منافسات البطولة، بسبب الإصابة.

وتعرض أشرف بنشرقي، للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي المغربي، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

بنشرقي خارج كأس العرب

رفع منتخب المغرب، أشرف بنشرقي من قائمة الفريق المشاركة في كأس العرب، قبل يوم من مباراة أسود الأطلس أمام جزر القمر، وذلك على خلفية إصابة لاعب الأهلي والتي ستمنعه من المشاركة مع الفريق.

واستدعى منتخب المغرب، منير شويعر لاعب نهضة بركان، لدخول قائمة الفريق لمنافسات كأس العرب، بدلًا من أشرف بنشرقي الذي يعاني من إصابة.

كان قد أكد أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، في وقت سابق، على شعور ينشرقي بآلام في أسفل عضلة الفخذ، موضحًا أنه سيخضع لفحوصات طبية، على أن يرسل التقرير الخاص باللاعب لمنتخب المغرب.

وكشف النادي الأهلي عبر حساباته الرسمية، اليوم الإثنين، عن تعرض أشرف بنشرقي للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، موضحًا أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجي من أجل تأهيله.

مباراة مصر الثاني القادمة
الأهلي الدوري المصري كأس العرب أشرف بنشرقي منير شويعر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg