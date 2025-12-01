حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر منتخب مصر قبل مباراته الافتتاحية في كأس العرب أمام الكويت.

ويشارك منتخب مصر في مسابقة كأس العرب، بمنتخب يقوده المدرب حلمي طولان، ويتواجد في المجموعة الثالثة رفقة الكويت والإمارات والأردن.

جلسة وزير الرياضة ورئيس الاتحاد مع منتخب مصر

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، جسلة مع لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني، من أجل تحفيزهم قبل افتتاح مشوارهم في كأس العرب.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود الكبيرة، التي بذلت من أجل تجهيز المنتخب في فترة زمنية قصيرة، موجهًا الشكر لرئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة، لدوره في دعم وتكوين فريق وصفه بأنه قادر على تمثيل مصر بصورة مشرفة.

ووجه هاني أبوريدة، الشكر لوزير الرياضة أشرف صبحي، على حرصه الدائم على دعم المنتخبات الوطنية، مثمنًا حضوره والتقاءه اللاعبين قبل ضربة البداية في بداية كأس العرب.

وشدد هاني أبو ريدة أن المسئولية كبيرة، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة ينتظر من اللاعبين تقديم مستوى متميز يليق باسم مصر وتاريخها الكروي، مؤكدًا على ثقته الكاملة في قدرة المنتخب على الظهور بصورة مشرفة، خلال منافسات كأس العرب.



ومن جانبهم، تعاهد لاعبو منتخب مصر، المشارك في كأس العرب، على بذل أقصى جهد داخل الملعب لتحقيق نتائج تليق بالكرة المصرية، مؤكدين استعدادهم التام لانطلاق مشوار البطولة.