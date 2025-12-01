المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

0 1
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

0 1
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

3 1
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

2 0
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

1 1
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

1 1
22:00
فالنسيا

فالنسيا

صبحي وأبو ريدة يساندان منتخب مصر قبل بداية مشواره في كأس العرب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:04 م 01/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر المشارك في كأس العرب

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر منتخب مصر قبل مباراته الافتتاحية في كأس العرب أمام الكويت.

ويشارك منتخب مصر في مسابقة كأس العرب، بمنتخب يقوده المدرب حلمي طولان، ويتواجد في المجموعة الثالثة رفقة الكويت والإمارات والأردن.

جلسة وزير الرياضة ورئيس الاتحاد مع منتخب مصر

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، جسلة مع لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني، من أجل تحفيزهم قبل افتتاح مشوارهم في كأس العرب.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود الكبيرة، التي بذلت من أجل تجهيز المنتخب في فترة زمنية قصيرة، موجهًا الشكر لرئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة، لدوره في دعم وتكوين فريق وصفه بأنه قادر على تمثيل مصر بصورة مشرفة.

ووجه هاني أبوريدة، الشكر لوزير الرياضة أشرف صبحي، على حرصه الدائم على دعم المنتخبات الوطنية، مثمنًا حضوره والتقاءه اللاعبين قبل ضربة البداية في بداية كأس العرب.

وشدد هاني أبو ريدة أن المسئولية كبيرة، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة ينتظر من اللاعبين تقديم مستوى متميز يليق باسم مصر وتاريخها الكروي، مؤكدًا على ثقته الكاملة في قدرة المنتخب على الظهور بصورة مشرفة، خلال منافسات كأس العرب.

ومن جانبهم، تعاهد لاعبو منتخب مصر، المشارك في كأس العرب، على بذل أقصى جهد داخل الملعب لتحقيق نتائج تليق بالكرة المصرية، مؤكدين استعدادهم التام لانطلاق مشوار البطولة.

مباراة مصر الثاني القادمة
اتحاد الكرة هاني أبو ريدة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي كأس العرب

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

كأس العرب قطر 2025

