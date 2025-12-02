ارتفع عدد اللاعبين الدوليين الذين سيغيبون عن نادي الزمالك في الفترة القادمة لـ11 لاعب، وذلك بعدما أعلن حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول، عن قائمته استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

وتقام منافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2025، ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن له تاريخيًا.

استعدادات منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمنافسات كأس أمم أفريقيا، بمواجهة نيجيريا وديًا يوم 14 ديسمبر الجاري بملعب القاهرة الدولي، قبل السفر يوم 17 من الشهر ذاته إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مواعيد منتخب مصر

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي - 22 ديسمبر في العاشرة مساءً.

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا - 26 ديسمبر في الخامسة مساءً.

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا - 29 ديسمبر في السادسة مساءً.

11 لاعبا من الزمالك في المنتخبات

وشهدت قائمة منتخب مصر الأول استعدادا لأمم أفريقيا التي أعلن عنها حسام حسن، تواجد 5 لاعبين من نادي الزمالك وهم: "محمد صبحي، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح ومحمد شحاتة".

وبعيدا عن منتخب مصر الأول، فهناك لاعبين من نادي الزمالك أيضا مع منتخب مصر الثاني استعدادا لكأس العرب 2025 المقامة في قطر، حيث يستعد منتخب حلمي طولان لمواجهة منتخب الكويت مساء الغد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاءت قائمة اللاعبين الدوليين لنادي الزمالك في الوقت الحالي كالتالي:

5 منتخب مصر الأول: "محمد صبحي، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح، محمد شحاتة".

2 منتخب مصر الثاني: محمد عواد، محمود حمدي الونش".

1 منتخب المغرب الثاني: محمود بنتايك.

1 منتخب فلسطين: عدي الدباغ.

1 منتخب تونس سيف الجزيري.

1 منتخب أنجولا شيكو بانزا.