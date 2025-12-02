يستعد منتخب مصر الثاني لضربة البداية في منافسات بطولة كأس العرب 2025، حيث يلتقي مع نظيره الكويتي، في أولى مبارياته اليوم الثلاثاء.

انطلاقة منتخب مصر الثاني

منتخب مصر رابع النسخة الأخيرة من كأس العرب، يتطلع لانطلاقة قوية في النسخة الجديدة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة 1 - 18 من شهر ديسمبر الجاري.

ويقود حلمي طولان، المدير الفني، طموحات الجماهير المصرية في بطولة كأس العرب، من خلال القائمة التي ضم بها قوام من اللاعبين المتألقين في الدوري المصري الممتاز.

حيث جاءت قائمة منتخب مصر الثاني، للمشاركة في كأس العرب 2025، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام، محمد عواد، علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد، هادي رياض، محمود حمدي الونش، رجب نبيل، ياسين مرعي.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، مصطفى سعد ميسي، ميدو جابر، إسلام عيسى.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، محمد شريف، حسام حسن، مروان حمدي.

ويقع منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة، خلال منافسات بطولة كأس العرب 2025، حيث ستواجه منتخبات: الكويت ثم الإمارات ثم الأردن.

وتأتي مواعيد مباريات منتخب مصر الثاني في كأس العرب 2025، على هذا النحو:

منتخب مصر الثاني × الكويت، 2 ديسمبر، 4:30 عصرًا.

منتخب مصر الثاني × الإمارات، السبت 6 ديسمبر، 8:30 مساءً.

منتخب مصر الثاني × الأردن، الثلاثاء 9 ديسمبر، 4:30 عصرًا.

ويدخل منتخب مصر الثاني، مغامرة كأس العرب بلا حدود، حيث يخوضها بقوام من اللاعبين المتسلحين بطموح الوصول لأبعد نقطة، وربما العودة بالكأس من قطر.

بطاقة المباراة

منتخب مصر الثاني يواجه الكويت.

الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العرب.

اليوم الثلاثاء الساعة 4:30 عصرًا.

تذاع عبر قنوات Bein Sports المفتوحة، وMbc مصر 2.

النرويجي إسبن إسكوس يدير المباراة تحكيميًا.