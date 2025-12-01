استدعى حسام حسن، مدرب منتخب مصر، 8 لاعبين في قائمة منتخبنا الوطني استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

وتقام منافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2025، ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن له تاريخيًا.

استعدادات منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمنافسات كأس أمم أفريقيا، بمواجهة نيجيريا وديًا يوم 14 ديسمبر الجاري بملعب القاهرة الدولي، قبل السفر يوم 17 من الشهر ذاته إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

مواعيد منتخب مصر

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي - 22 ديسمبر في العاشرة مساءً.

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا - 26 ديسمبر في الخامسة مساءً.

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا - 29 ديسمبر في السادسة مساءً.

8 لاعبين من الأهلي مع منتخب أمم أفريقيا

وشهدت قائمة منتخب مصر التي أعلن عنها حسام حسن، تواجد 8 لاعبين من الأهلي استعدادا لأمم أفريقيا وهم: "محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه".

وبعيدا عن منتخب مصر الأول، فهناك 5 لاعبين سيشاركون في بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر وستنتهي يوم 18 ديسمبر الجاري، وهم: "ياسين مرعي، كريم فؤاد، محمد مجدي أفشة، محمد شريف" مع منتخب مصر الثاني، بالإضافة إلى محمد علي بن رمضان، مع منتخب تونس.

أما من بين اللاعبين الذين سيستعدون لكأس الأمم الأفريقية ولم يغب عن أي معسكر لمنتخب بلاده هو المالي أليوم ديانج، الذي يقدم أداءً استثنائيًا مع الأهلي في خط الوسط خلال الفترة الماضية.

لتكون قائمة الأهلي الدولية بشكل كامل كالتالي:

8 منتخب مصر الأول: "محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه".

4 منتخب كأس العرب: "ياسين مرعي، كريم فؤاد، محمد مجدي أفشة، محمد شريف".

1 منتخب تونس: محمد علي بن رمضان.

1 منتخب مالي: أليو ديانج.