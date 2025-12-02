المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباريات اليوم.. مصر تبدأ مشوار كأس العرب.. وقمة برشلونة وأتلتيكو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:47 ص 02/12/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر المشارك في كأس العرب

تقام اليوم الثلاثاء مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

وتستمر منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2025، بظهور منتخب مصر، الذي يبدأ مشواره بمواجهة نظيره الكويتي.

كذلك يلتقي منتخب المغرب مع جزر القمر، فيما تلعب السعودية أمام عمان.

وعلى الصعيد الأوروبي، تقام مواجهة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، بينما تنطلق جولة جديدة في الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

كأس العرب

المغرب × جزر القمر - 2.00 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

مصر × الكويت - 4.30 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

السعودية × عمان - 7.00 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

الدوري الإنجليزي

فولهام × مانشستر سيتي - 9.30 مساء - بي إن سبورت 2 HD

بورنموث × إيفرتون - 9.30 مساء - بي إن سبورت 3 HD

نيوكاسل يونايتد × توتنهام - 10.15 مساء - بي إن سبورت 4 HD

الدوري الإسباني

برشلونة × أتلتيكو مدريد - 10.00 مساء - بي إن سبورت 1 HD

جدول مباريات اليوم 

منتخب مصر كأس العرب مباريات اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg