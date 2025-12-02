تقام اليوم الثلاثاء مجموعة من المباريات القوية في مختلف مسابقات كرة القدم حول العالم.

وتستمر منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2025، بظهور منتخب مصر، الذي يبدأ مشواره بمواجهة نظيره الكويتي.

كذلك يلتقي منتخب المغرب مع جزر القمر، فيما تلعب السعودية أمام عمان.

وعلى الصعيد الأوروبي، تقام مواجهة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، بينما تنطلق جولة جديدة في الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025 بالمواعيد والقنوات الناقلة.

كأس العرب

المغرب × جزر القمر - 2.00 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

مصر × الكويت - 4.30 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

السعودية × عمان - 7.00 مساء - بي إن سبورتس المفتوحة

الدوري الإنجليزي

فولهام × مانشستر سيتي - 9.30 مساء - بي إن سبورت 2 HD

بورنموث × إيفرتون - 9.30 مساء - بي إن سبورت 3 HD

نيوكاسل يونايتد × توتنهام - 10.15 مساء - بي إن سبورت 4 HD

الدوري الإسباني

برشلونة × أتلتيكو مدريد - 10.00 مساء - بي إن سبورت 1 HD

