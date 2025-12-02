خصص الاتحاد الكويتي لكرة القدم 5 طائرات لنقل الجماهير إلى قطر من أجل مؤازرة الأزرق أمام منتخب مصر، اليوم الثلاثاء.

ويلتقي المنتخبان المصري والكويتي عصر اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب 2025.

5 طائرات تدعم الكويت أمام منتخب مصر

ذكرت جريدة الأنباء الكويتية في عددها الورقي الصادر صباح اليوم الثلاثاء أن الحضور الجماهيري أمام منتخب مصر سيكون كبيرًا بعد أن خصص المسؤولون 5 طائرات لنقل المشجعين إلى ملعب لوسيل.

ووصفت دعم جماهير الكويت أمام منتخب مصر بـ"غير المسبوق".

وأوضحت أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم جهز 3 رحلات جوية لنقل الجماهير إلى منافسات كأس العرب، تتسع إلى 660 مقعدًا، قبل أن يرتفع العدد، إثر تخصيص طائرتين عسكرتين إضافيتين.

يشار إلى أن مصر والكويت يقعان ضمن المجموعة الثالثة بكأس العرب إلى جانب الأردن والإمارات.