من مباراة مصر والكويت في 2018

تضم قائمة منتخب مصر في كأس العرب 2025 لاعبًا وحيدًا كان شاهدًا على المواجهة المباشرة الأخيرة مع الكويت.

ويلتقي المنتخبان المصري والكويتي عصر اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.

لاعب وحيد من منتخب مصر شاهد على لقاء الكويت

يواجه المنتخب المصري شقيقه الكويتي لأول مرة في مباراة رسمية بعد أن أصبح كأس العرب يقام بتنظيم من فيفا.

وتعود المباراة الودية الأخيرة أمام الكويت إلى مايو 2018، أي قبل 7 سنوات، حيث كان المنتخب المصري يستعد لخوض منافسات كأس العالم في روسيا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وتعادل منتخب مصر آنذاك (1-1) مع الكويت بهدف من توقيع أيمن أشرف بعد أن تقدم الأزرق عن طريق فهد الأنصاري.

ويظهر لاعب وحيد من قائمة منتخب مصر في كأس العرب من التشكيل الأساسي الذي واجه الكويت في 2018 هو محمود حمدي الونش، بينما كان الحارس محمد عواد ضمن البدلاء الذين لم يشاركوا.

يشار إلى أن مصر والكويت تقعان ضمن المجموعة الثالثة في كأس العرب إلى جانب الأردن والإمارات.