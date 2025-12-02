يدير طاقم تحكيم مصري مباراة الجزائر والسودان في منافسات كأس العرب 2025 بمعاونة حكام من 3 جنسيات مختلفة.

ويلتقي المنتخبان الجزائري والسوداني، عصر غدٍ الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.

طاقم مصري يدير مباراة في كأس العرب

كشف فيفا، إسناد مهمة إدارة مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب إلى طاقم تحكيم يتكون من 4 جنسيات، من بينها ثلاثي مصري.

وتضبط صافرة الحكم أمين عمر مباراة الجزائر والسودان، بمعاونة محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول، وأحمد توفيق طلب كحكم مساعد ثانٍ.

ويظهر كريستيان جاراي من تشيلي كحكم رابع، إلى جانب مواطنه كلاوديو يوروتيا كحكم مساعد احتياطي.

ويجلس السويسري فيدايي سان في غرفة تقنية الفيديو، على أن يعاونه البرازيلي رودولفو توسكي كحكم VAR مساعد.

يشار إلى أن المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025 تضم منتخبات العراق والبحرين والجزائر والسودان.