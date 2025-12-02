المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بمعاونة 3 جنسيات.. طاقم مصري يدير مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:59 ص 02/12/2025
أمين عمر

أمين عمر يدير مباراة في كأس العرب

يدير طاقم تحكيم مصري مباراة الجزائر والسودان في منافسات كأس العرب 2025 بمعاونة حكام من 3 جنسيات مختلفة.

ويلتقي المنتخبان الجزائري والسوداني، عصر غدٍ الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب.

طاقم مصري يدير مباراة في كأس العرب

كشف فيفا، إسناد مهمة إدارة مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب إلى طاقم تحكيم يتكون من 4 جنسيات، من بينها ثلاثي مصري.

وتضبط صافرة الحكم أمين عمر مباراة الجزائر والسودان، بمعاونة محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول، وأحمد توفيق طلب كحكم مساعد ثانٍ.

ويظهر كريستيان جاراي من تشيلي كحكم رابع، إلى جانب مواطنه كلاوديو يوروتيا كحكم مساعد احتياطي.

ويجلس السويسري فيدايي سان في غرفة تقنية الفيديو، على أن يعاونه البرازيلي رودولفو توسكي كحكم VAR مساعد.

يشار إلى أن المجموعة الرابعة في كأس العرب 2025 تضم منتخبات العراق والبحرين والجزائر والسودان.

الجزائر السودان كأس العرب أمين عمر

