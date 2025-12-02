يأمل المدير الفني المغربي جمال السلامي، مدرب الأردن، ألا يضطر لمواجهة منتخب بلاده في مجموعة واحدة بمنافسات كأس العالم 2026.

ويشارك المنتخب الأردني في منافسات كأس العرب 2025 هذا الشهر بالصف الأول ضمن استعداداته لخوض كأس العالم لأول مرة في التاريخ.

مدرب الأردن يتمنى تجنب المغرب في كأس العالم

وقال السلامي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الأردن والإمارات في كأس العرب: "سنواجه منتخبًا قويًا، تحسن كثيرًا في الآونة الأخيرة، وهذا ما ظهر في ملحق كأس العالم".

وأضاف في تصريحاته: "الإمارات خصم كبير، والمباريات الافتتاحية مهمة في أي بطولة لأنها تمنح انطلاقة إيجابية".

وتطرق مدرب الأردن إلى أمنياته بشأن قرعة كأس العالم 2026 التي تقام الجمعة المقبل، بقوله: "لدي طلب واحد فقط ألا أقع مع المغرب في مجموعة واحدة".

وواصل السلامي ردًا على الانتقادات التي تلقاها مؤخرًا من جماهير الأردن: "هدفي المقبل هو تجاوز دور المجموعات في المونديال، وحققت حتى الآن جميع الأهداف الرئيسية التي طلبت مني، أهمها التأهل لكأس العالم، وبالنسبة لي أعتبر الانتقادات جزءًا من لعبة كرة القدم، ولا أتأثر بها مطلقًا".

يشار إلى أن منتخب الأردن يقع في كأس العرب 2025 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الإمارات ومصر والكويت.