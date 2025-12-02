المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب الأردن: أتمنى ألا نقع مع المغرب في مجموعة واحدة بكأس العالم.. هذا طلبي الوحيد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

02:20 م 02/12/2025
السلامي

جمال السلامي - مدرب الأردن

يأمل المدير الفني المغربي جمال السلامي، مدرب الأردن، ألا يضطر لمواجهة منتخب بلاده في مجموعة واحدة بمنافسات كأس العالم 2026.

ويشارك المنتخب الأردني في منافسات كأس العرب 2025 هذا الشهر بالصف الأول ضمن استعداداته لخوض كأس العالم لأول مرة في التاريخ.

مدرب الأردن يتمنى تجنب المغرب في كأس العالم

وقال السلامي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الأردن والإمارات في كأس العرب: "سنواجه منتخبًا قويًا، تحسن كثيرًا في الآونة الأخيرة، وهذا ما ظهر في ملحق كأس العالم".

وأضاف في تصريحاته: "الإمارات خصم كبير، والمباريات الافتتاحية مهمة في أي بطولة لأنها تمنح انطلاقة إيجابية".

وتطرق مدرب الأردن إلى أمنياته بشأن قرعة كأس العالم 2026 التي تقام الجمعة المقبل، بقوله: "لدي طلب واحد فقط ألا أقع مع المغرب في مجموعة واحدة".

وواصل السلامي ردًا على الانتقادات التي تلقاها مؤخرًا من جماهير الأردن: "هدفي المقبل هو تجاوز دور المجموعات في المونديال، وحققت حتى الآن جميع الأهداف الرئيسية التي طلبت مني، أهمها التأهل لكأس العالم، وبالنسبة لي أعتبر الانتقادات جزءًا من لعبة كرة القدم، ولا أتأثر بها مطلقًا".

يشار إلى أن منتخب الأردن يقع في كأس العرب 2025 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الإمارات ومصر والكويت.

مباراة الأردن القادمة
كأس العالم المغرب الأردن جمال السلامي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg