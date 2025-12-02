سيطر التعادل الإيجابي على مباراة منتخب مصر الثاني أمام منتخب الكويت بنتيجة (1-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

وافتتح فهد الهاجري أهداف المباراة في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وسجل محمد مجدي "أفشة" هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء.

وشهدت المباراة إهدار عمرو السولية ركلة جزاء لمنتخب مصر في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وعرف اللقاء إشهار حكم اللقاء بطاقة حمراء في وجه سعود الحوشان حارس مرمى الكويت في الدقيقة 83 بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

وتقاسم منتخبا مصر والكويت نقاط اللقاء، ليتقاسما صدارة المجموعة الثالثة برصيد نقطة، قبل مواجهة الإمارات والأردن.

تفاصيل المباراة

أهدر منتخب مصر فرصة إحراز هدف مبكر بعد مرور دقيقتين من عمر اللقاء، بعدما سدد غنام محمد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس مرمى الكويت تصدى لها.

وتواصلت فرص منتخب مصر، بعدما حول ياسين مرعي مدافع المنتخب الوطني كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، برأسية قوية ولكنها علت العارضة العلوية.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 36 من عمر المباراة، بعدما تعرض إسلام عيسى لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وأهدر عمرو السولية ركلة الجزاء لمنتخب مصر في الدقيقة 38 من زمن اللقاء، بعدما سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الكويت.

وتصدى حارس مرمى الكويت لتسديدة قوية أطلقها محمد النني من على حدود منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول من اللقاء.

وأهدر إسلام عيسى فرصة هدف التقدم لمنتخب مصر مع بداية الشوط الثاني، بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وأضاع محمد شريف فرصة هدف التقدم، بعدما سدد كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 59 من زمن اللقاء، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

واستطاع فهد الهاجري لاعب منتخب الكويت تسجيل الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة 64 من عمر المباراة، بعدما قابل كرة عرضية لُعبت من ركلة ركنية برأسية قوية سكنت شباك محمد بسام حارس مرمى منتخب مصر.

وأضاع مروان حمدي لاعب منتخب مصر فرصة هدف التعادل، بعدما قابل كرة عرضية برأسية قوية ولكنها مرت أعلى المرمى.

وأنقذ محمد بسام حارس منتخب مصر مرماه من تلقي الهدف الثاني، بعدما تصدى لتسديدة داخل منطقة الـ16 ياردات بعد هجمة مرتدة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب مصر في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، بعدما تعرض مروان حمدي للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل حارس المرمى.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه سعود الحوشان حارس مرمى الكويت بعد عرقلته لمروان حمدي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وتمكن محمد مجدي "أفشة"، تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من عمر المباراة، بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى.