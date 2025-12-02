المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد التعادل أمام الكويت.. جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:42 م 02/12/2025
مصر

محمد النني من مباراة مصر أمام الكويت

سقط منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، في فخ التعادل أمام نظيره الكويت، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها قطر.

ويشارك منتخب مصر في كأس العرب، بفريق يقوده المدرب حلمي طولان، وانطلقت منافسات البطولة أمس الإثنين وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

جدول ترتيب مجموعة مصر

فُرض التعادل الإيجابي (1-1) على مباراة منتخب مصر أمام الكويت، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثالثة من كأس العرب.

وتقدم منتخب الكويت في النتيجة بالدقيقة 64 من زمن المباراة، عن طريق رأسية فهد الهاجري الذي وجه الكرة ببراعة في شباك الفراعنة.

وتعادل محمد مجدي أفشة، لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية بدقائق معدودة.

جدير بالذكر، أن منتخب مصر كان قد حصل على ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، إلا أن عمرو السولية سدد الكرة بعيدًا عن المرمى.

ومنح التعادل كلًا من منتخب مصر والكويت نقطة، ليحتلا المركزين الأول والثاني، مؤقتًا حتى نهاية مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة الثالثة منتخب مصر، رفقة الكويت والإمارات والأردن.

طالع جدول ترتيب المجموعة الثالثة من كأس العرب من هنا.

يمكنك متابعة أخبار بطولة كأس العرب من هنا.

مباراة الكويت القادمة
منتخب مصر منتخب الكويت كأس العرب

