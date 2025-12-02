سقط منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، في فخ التعادل أمام نظيره الكويت، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها قطر.

ويشارك منتخب مصر في كأس العرب، بفريق يقوده المدرب حلمي طولان، وانطلقت منافسات البطولة أمس الإثنين وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

جدول ترتيب مجموعة مصر

فُرض التعادل الإيجابي (1-1) على مباراة منتخب مصر أمام الكويت، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثالثة من كأس العرب.

وتقدم منتخب الكويت في النتيجة بالدقيقة 64 من زمن المباراة، عن طريق رأسية فهد الهاجري الذي وجه الكرة ببراعة في شباك الفراعنة.

وتعادل محمد مجدي أفشة، لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية بدقائق معدودة.

جدير بالذكر، أن منتخب مصر كان قد حصل على ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، إلا أن عمرو السولية سدد الكرة بعيدًا عن المرمى.

ومنح التعادل كلًا من منتخب مصر والكويت نقطة، ليحتلا المركزين الأول والثاني، مؤقتًا حتى نهاية مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة الثالثة منتخب مصر، رفقة الكويت والإمارات والأردن.

